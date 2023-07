Hamburg (www.aktiencheck.de) - Für die akuten konjunkturellen Probleme Chinas gibt es keine schnellen und einfachen Lösungen, so Dr. Tariq Chaudrhy von der Hamburg Commercial Bank.



Damit scheine der Rebound der Wirtschaft, in den so viele (auch globale) Hoffnungen gelegt worden seien, nach nur einem Quartal wieder zu Ende zu sein. Das Wirtschaftswachstum werde voraussichtlich beim Ausbleiben nennenswerter Stützungsmaßnahmen im Niveau weiter absinken. Es sei davon auszugehen, dass nach dem starken Wachstumsergebnis im ersten Quartal dieses Jahres (+4,5% J/J) das zweite Quartal wahrscheinlich wesentlich schwächer ausfallen werde (Prognose: +0,5% J/J). Für das Gesamtjahr 2023 habe die Hamburg Commercial Bank daher die BIP-Erwartungen nach unten angepasst. Aktuell gehe sie davon aus, dass statt 5,8% J/J lediglich ein BIP-Wachstum um 5% J/J in 2023 erreicht werde. Das entspreche allerdings dem Wachstumsziel, das von der chinesischen Führung zu Beginn des Jahres ausgegeben worden sei. Wer jetzt noch daran glaube, dass Chinas Wirtschaft die globale Wirtschaft stützen könne, sei "Pustekuchen" - "Pustekuchen" im Sinne der jiddischen Ursprungsbedeutung dieses Wortes, also "wenig klug". (13.07.2023/ac/a/m)





