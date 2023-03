Das Verbot könnte für US-Unternehmen von Vorteil sein, da die Nutzer wahrscheinlich vermehrt Instagram Reels (Meta), Youtube Shorts (Google) und Snapchat Spotlight (Snap) verwenden würden.



Needham-Analysten, die sich mit Wachstumsunternehmen beschäftigen würden, hätten Meta Platforms (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX), Snap (ISIN US83304A1060/ WKN A2DLMS) und Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F) als Nutznießer eines möglichen TikTok-Verbots ausgemacht.



Nach Angaben von Meta werde Instagram Reels bis Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres keine Verluste mehr machen, und die Zahl der Videoabrufe auf Facebook und Instagram habe sich im Jahr 2022 mehr als verdoppelt.



Im Jahr 2022 hätten eine schwächelnde Wirtschaft und rezessive Aussichten dazu geführt, dass der virtuelle Werbemarkt - die Haupteinnahmequelle aller oben genannten Unternehmen - eingebrochen sei. Die Aktie von Snap, die am stärksten von den Werbeeinnahmen abhängig sei, sei am stärksten getroffen worden. Trotzdem habe das chinesische Unternehmen TikTok im Jahr 2022 einen deutlichen Anstieg des Nutzerinteresses verzeichnet. Eine Umfrage des Pew Research Center habe ergeben, dass 67% der Teenager in den USA TikTok nutzen würden, wobei 16% es fast ständig verwenden würden. Laut Insider Intelligence habe TikTok einen Anteil von 2,3% am globalen digitalen Werbemarkt. Die App wachse schneller als größere Wettbewerber.



Der Kongress habe die Nutzung von TikTok auf Regierungsgeräten als Teil eines Ausgabengesetzes im Dezember verboten, die App werde auch aus staatlichen Computernetzwerken (einschließlich an Universitäten) entfernt und Senator Josh Hawley von der Republikanischen Partei habe im Januar erneut ein vollständiges nationales Verbot gefordert. Anfang 2020 habe unter anderem Donald Trump ein solches Verbot verhängen wollen, da er sich Sorgen um die Sicherheit und den Schutz der Daten der Amerikaner gemacht habe. Doch trotz der Initiative hätten die Gesetzgeber noch einen langen Weg vor sich, um das Verbot möglicherweise umzusetzen. Zwar könnte der Gesetzentwurf das von den Republikanern kontrollierte Unterhaus passieren, doch müsste er letztlich von der demokratischen Mehrheit im Senat verabschiedet werden, während einige Demokraten bereits jetzt Widerstand signalisieren würden. Wenn das Gesetz den Senat passiere, liege das Schicksal von TikTok in den Händen von Joe Biden. (02.03.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des US-Repräsentantenhauses stimmte am Mittwoch für ein Gesetz, das Joe Biden die Befugnis geben würde, TikTok in den Vereinigten Staaten zu verbieten, so die Experten von XTB.Bloomberg berichte, dass die USA mit ihren Verbündeten über mögliche Sanktionen gegen China diskutieren würden, falls sich herausstelle, dass Peking Waffen an Russland liefere. Dies zeige, dass ein mögliches TikTok-Verbot möglicherweise sogar noch ausgeweitet werden könnte.Die erneute Erwägung eines Verbots von TikTok, das sich im Besitz des privaten chinesischen Mischkonzerns ByteDance befinde, erfolgw zu einem Zeitpunkt, an dem die Spannungen zwischen Washington und Peking wieder zunehmen würden. Die Spannungen zwischen Washington und Peking würden wieder zunehmen, angeheizt durch den Ballon-Zwischenfall, den erneuten Besuch der Amerikaner in Taiwan und die jüngste Nachricht, dass die USA den Verkauf von Munition im Wert von 619 Millionen Dollar für Taiwans F16-Kampfjets genehmigt hätten.