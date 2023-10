- Die Analysten von Barclays würden das Risiko eines Rückgangs der Bruttomarge auf 17,1% sehen, was der niedrigste Wert seit Q1 2019 wäre. Nach Ansicht der Bank würden die schwächere Nachfrage und die niedrigeren Autopreise die Margen bestimmen, wobei sich die niedrigeren Rohstoffpreise positiv auswirken würden. Einige Analysten, darunter Wells Fargo, würden die Gefahr eines noch stärkeren Rückgangs der Gewinnspannen auf unter 16% sehen.



- Piper Sandler hingegen gehe nicht davon aus, dass die Reaktion auf die Ergebnisse vollständig von den Margen bestimmt werde, da der Markt auf ein Update über den Beginn der Auslieferungen von Tesla Cybertruck warte und der Aktienmarkt beginnen könnte, potenzielle Gewinnverbesserungen am Horizont schneller einzupreisen, und Verbesserungen am Modell 2 für autonomes Fahren die Nachfrage steigern könnten. Analysten würden auch für das nächste Jahr ein starkes Umsatzwachstum im Energiebereich von Tesla erwarten.



- Tesla habe die Produktion des Cybertrucks auf den letzten Monat des Jahres verschoben und nicht wie ursprünglich geplant im Oktober. Die Anleger würden ein Update dazu erwarten. Einige Analysten hätten die Befürchtung geäußert, dass Tesla auf eine Verlangsamung hinweise, die durch Werksschließungen verursacht werde, die einen Mangel an Nachfrage nach Autos verschleiern würden.



- Einige Analysten würden darauf hinweisen, dass das Fehlen einer UAV-ähnlichen Gewerkschaft und die damit verbundenen Risiken eines Protestes der Tesla-Beschäftigten dem Unternehmen einen Vorteil gegenüber den Konkurrenten von Ford und General Motors verschaffe, die sich auf höhere Kosten einstellen und Entlassungen planen müssten.



Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

236,05 EUR -2,03% (18.10.2023, 16:42)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

251,33 USD -1,38% (18.10.2023, 16:27)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (18.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wird Tesla mit seinen Q3-Ergebnissen die Wall Street heute überraschen? AktiennewsHeute nach der Wall Street-Sitzung werden wir die Ergebnisse des größten US-Elektroautoherstellers Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) erfahren, so die Experten von XTB.Der Markt werde in erster Linie auf die Bruttomargen achten, die infolge einer weiteren Welle von Preissenkungen für das Model Y und das Model 3 im dritten Quartal wahrscheinlich sinken würden. Neben den Margen würden die Anleger auch auf den Marktanteil achten, der in den USA seit 2018 angesichts der zunehmenden Konkurrenz durch andere Autohersteller von 86 auf 60% gefallen sei.Der Ausblick des Unternehmens für das letzte Quartal des Jahres werde ebenfalls wichtig sein. Insgesamt 21 Analysten hätten kürzlich ihre Prognose für den Gewinn pro Aktie gesenkt und der endgültige Konsens der Erwartungen sei um fast 50% gefallen.Werde es Tesla gelingen, die Wall Street positiv zu überraschen?Geschätzter Umsatz: 24,09 Mrd. USD gegenüber 24,92 Mrd. USD in Q2Geschätzter Gewinn pro Aktie (EPS): 0,63 USD gegenüber 0,91 USD in Q2Augen auf die Margen?- Nach mehreren aufeinanderfolgenden Quartalen mit Preissenkungen für Autos und fast 6% niedrigeren Preisen für Tesla-Fahrzeuge auf dem US-Markt im dritten Quartal werde sich die Aufmerksamkeit der Wall Street auf die Margen richten. Der Konsens gehe davon aus, dass die Bruttomargen insgesamt auf etwa 18% fallen würden.- Die Bruttomargen, die nur für den Automobilsektor prognostiziert würden, könnten mit 19% (gegenüber 24% zuvor) niedriger sein als die von BYD in China und fast genauso hoch wie die von Toyota, was die Prämie für die Bewertung von Teslas Geschäft zusätzlich in Frage stellen werde.- In einem Umfeld schwächelnder Nachfrage habe Tesla regelmäßig die Preise für seine Modelle gesenkt. Die Anleger seien besorgt, dass diese Senkungen fortgesetzt und den Gewinn pro Aktie angesichts einer möglichen wirtschaftlichen Rezession verringern würden.- Im dritten Quartal seien die Auslieferungen im Jahresvergleich um 6,7% auf 435.000 Automodelle gesunken - der Markt befürchte in einem Umfeld hoher Zinsen, die sich auf das Verbraucherverhalten und die Geldbörsen auswirken würden, eine anhaltend gedämpfte Nachfrage nach Autos.- Der jüngste Produktionsrückgang um 49.000 Fahrzeuge sei eine Periode von fünf Quartalen mit steigenden Lagerbeständen umgekehrt. Dies habe dazu geführt, dass Musks Schätzung einer Wachstumsrate von 50% gegenüber dem Vorjahr bei den Auslieferungen mit zunehmendem Pessimismus aufgenommen worden sei und übertrieben erscheine.- An der Wall Street sei man besorgt, dass das Jahr 2021 de facto das letzte Jahr gewesen sein könnte, in dem die Wachstumsschwelle überschritten worden sei, und man gehe nun davon aus, dass die Rate bis 2025 unter 25% fallen werde. Gleichzeitig müsse eingeräumt werden, dass eine jährliche Wachstumsrate von 25% im Prinzip immer noch mehr als zufriedenstellend sein könnte.Würden die Zukunftsaussichten Tesla wieder helfen?