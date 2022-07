Meta Platforms (META.US) - Ergebnisse 27.07 nach der Sitzung



Die Aktien von Meta Platforms seien in diesem Jahr um mehr als 50% gefallen. Die Anlegerstimmung habe am Freitag unter den enttäuschenden Ergebnissen von Snap Inc. gelitten, die einen Schatten auf das "skurrile" werbebasierte Geschäftsmodell des Unternehmens geworfen hätten. Dieses Modell funktioniere gut in Zeiten des Wirtschaftswachstums. In einer Rezession jedoch, wenn Unternehmen ihre Ausgaben kürzen würden und der Konsum nachlasse, könne es zu einer echten Belastung werden und die Einnahmen verringern. Hierbei handle es sich allerdings nicht um die einzige derartige Belastung, die Meta Platforms derzeit zu schaffen mache. Das Unternehmen befasse sich mit der teuren technologischen Entwicklung virtueller Welten des "Metaverse", die CEO Mark Zuckerberg wiederholt übergangen habe, indem er die Umwandlung durch eine Änderung des Marketingnamens signalisiert habe. Meta Platforms investiere Milliarden von Dollar in die Entwicklung von VR- und AR-Technologien und die Oculus-Plattform, die es 2014 übernommen habe. Die Ambitionen des Unternehmens mögen von Anlegern, die an das Potenzial des Metaverse glauben würden, positiv gesehen werden, aber die enormen Kosten für unrentable Forschung und den Bau von Einrichtungen rund um Sci-Fi ähnliche Technologien in einer Zeit steigender Kapitalkosten würden die Anleger eindeutig belasten. Hinzu komme der sehr starke Dollar, der wahrscheinlich seinen Tribut an die Rentabilität fordern werde. Kurzfristig stehe Meta Platforms vor der Herausforderung, den Metaverse-Trend, den es aufbaue, zu monetarisieren und ein Werbemodell zu entwickeln, das die Datenschutzblocker von iOS (Apple) umgehe, was den Appetit und die Umsatzprognosen effektiv abgekühlt habe. In der Zwischenzeit hätten die Analysten die Erwartungen an die Ergebnisse von Meta Platforms heruntergeschraubt und die bevorstehende Enttäuschung fast schon in Kauf genommen. Werde Meta das Netflix-Szenario wiederholen und die gesenkten Prognosen einer in Panik geratenen Wall Street übertreffen? Aufgrund seines Bekanntheitsgrades und seiner breiteren Werbekundenbasis könnte das Unternehmen die Rezession dennoch besser "überstehen" als das bereits erwähnte Snap. Analysten würden einen Umsatz von 30,7 Mrd. Dollar und einen Gewinn je Aktie von 2,61 Dollar bei Kostensenkungen auf 87/92 Mrd. Dollar gegenüber früheren Prognosen von 90/95 Mrd. Dollar erwarten.



Amazon (AMZN.US) - Ergebnisse 28.07 nach der Sitzung



Amazon werde am Donnerstag nach Börsenschluss seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2022 vorlegen. Wie vom Markt erwartet, könnten sie auf einem historisch schlechten Niveau liegen. Das Unternehmen sei dafür bekannt, dass es in jedem Quartal seit seinem Börsengang, also seit 25 Jahren, zumindest ein minimales Umsatzwachstum verzeichne. Nur in drei der 101 bisherigen Quartale habe das Umsatzwachstum unter 10% gelegen. Das erste sei das Platzen der Internetblase im Jahr 2001 gewesen. Die nächsten beiden seien Q4'21 und Q1'22 gewesen. Es gebe viele Anzeichen dafür, dass Q2'22 das schlechteste aller Zeiten sein könnte. Die Analysten hätten ihre Gewinn- und Umsatzprognosen für dieses und das nächste Quartal sowie für das gesamte Jahr 2023 gesenkt. Zuvor habe Amazon für das Quartal einen Umsatz zwischen 116 und 121 Mrd. Dollar prognostiziert, was einem Anstieg von 3 bis 7% entspreche. In dieser Prognose seien die Auswirkungen ungünstiger Wechselkurse in Höhe von 2 Prozent enthalten - eine Schätzung, die angesichts der anhaltenden Aufwertung des Dollars gegenüber europäischen und asiatischen Währungen in den letzten Monaten mit Sicherheit zu niedrig sei. Der aktuelle Marktkonsens prognostiziere einen Umsatz von 119,1 Mrd. Dollar und einen Gewinn je Aktie von 14 Cent. Für das 3. Quartal 2022 würden die Analysten im Konsens einen Umsatz von 127 Mrd. USD und ein EPS von 33 Cents prognostizieren.



Apple (AAPL.US) - Ergebnisse 28.07 nach der Sitzung



Das Schreckgespenst einer globalen Rezession habe in letzter Zeit seinen Tribut an die Stimmung in den Vorständen von US-Unternehmen gefordert, die zunehmend die Notwendigkeit von Veränderungen innerhalb des Unternehmens signalisieren würden. Dies gelte auch für Apple (AAPL.US), das letzte Woche eine Verlangsamung der Einstellungen und Budgetkürzungen in einigen seiner Geschäftsbereiche angekündigt habe. Die Medienberichterstattung über diese Ankündigungen habe sich auch deshalb verselbständigt, weil das Unternehmen lange Zeit relativ immun gegen Veränderungen der externen Faktoren gewesen sei. Den Prognosen der Analysten zufolge würden die Quartalsergebnisse einen starken Umsatzrückgang und damit eine geschätzte Einnahmelücke von 8 Mrd. Dollar aufweisen. Die Faktoren, die zu einem so starken Verlust führen würden, seien anhaltende Probleme in den Lieferketten und fortgesetzte Beschränkungen auf dem chinesischen Markt. Der Konsens erwarte einen Umsatz von 82 Mrd. Dollar und ein EPS von 1,16 Dollar. Apple erwarte eine Bruttomarge von 41,5% bis 42,5%. Die Prognosen der wichtigsten Banken würden weit auseinandergehen. Die Analysten von JP Morgan und UBS würden die Ergebnisse relativ positiv einschätzen. Morgan Stanley hingegen weise auf den Druck in der Lieferkette hin, der sich negativ auf die Ergebnisse dieses Quartals auswirken könnte.



Zusammenfassung



Obwohl sich die Aktien der Technologieriesen in diesem Jahr in einem Abwärtstrend befinden würden, sei es schwierig, den Wertverlust von Meta Platforms von fast 60% mit der Korrektur von Apple von fast 15% zu vergleichen. Es sei daher zu beachten, dass Zwischenergebnisse, wie im ersten Quartal dieses Jahres, gemischte Ergebnisse haben könnten. Kostensenkungen und Stellenabbau seien bei BigTech-Unternehmen zur neuen Norm geworden, was darauf hindeuten könnte, dass der Sektor als Ganzes eine schmerzhafte Verlangsamung erwarte. Die Quartalsberichte würden zeigen, ob die "kugelsicheren" Unternehmen die steigenden Kosten immer noch an die Verbraucher weitergeben könnten und sich einer steigenden Nachfrage nach Dienstleistungen erfreuen würden. Es sei jedoch erwähnenswert, dass die Wall Street exorbitante Erwartungen an das Umsatzwachstum der meisten BigTech-Unternehmen habe, was sich als echter Test für den großen Teil der US-Wirtschaft erweisen könnte. Die anstehenden Ergebnisse könnten den weiteren Weg für die US-Indices vorgeben und mehr Licht auf die Gültigkeit der Rezessionsängste werfen. Es könnte sich jedoch herausstellen, dass, wie im Falle der Glücksspielunternehmen, Ergebnisse, die den Markterwartungen entsprechen würden, für die Anleger bereits viel zu wenig seien. (26.07.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Rezession klopft, wenn auch noch zaghaft, immer lauter an die Pforten der Wall Street, so die Experten von XTB.Immer mehr Wachstumsunternehmen würden enttäuschende Ergebnisse zeigen. Im Fall von Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484) hätten zwischen April und Juni weltweit mehr als 1 Million Menschen ihre Abonnements gekündigt. Die Aktie von Snap (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS) sei um fast 40% eingebrochen, nachdem die Ergebnisse "nur" knapp den Erwartungen entsprochen hätten. Steht uns ein Investitions-Déjà-vu in der US-amerikanischen BigTech-Branche bevor, wie wir es von dem "wilden" Boom der Aktien von Gaming-Unternehmen kennen, fragen sich die Experten von XTB. Oder bestehe die Chance, dass Tech-Blue-Chips mit Geschäftsmodellen, die in mehr als einer Rezession abgehärtet worden seien, in der Lage seien, den Auswirkungen der sich verschlechternden Wirtschaftsdaten zu widerstehen - zumindest vorläufig? Würden die Finanzergebnisse der Vorzeigeunternehmen des Silicon Valley Öl ins Feuer gießen und die Rezessionsängste verstärken, oder würden sie die Stimmung an der Wall Street verbessern, die seit Anfang des Jahres Verluste verzeichne?Man werde es diese Woche herausfinden, da die Märkte in Erwartung der Quartalsberichte der Tech-Giganten Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F), Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985), Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866), Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747) und Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX) den Atem anhalten würden. Die Anleger seien besorgt, dass sich der wirtschaftliche Abschwung auf den Bereich BigTech auswirken werde, in dem der Markt die Gewinner des letzten Jahrzehnts gesehen habe.Alphabet (GOOGL.US) - Ergebnisse 26.07 nach der SitzungMicrosoft (MSFT.US) - Ergebnisse 26.07 nach der SitzungDie Aktien des Unternehmens, wie auch die von Apple, würden seit Jahresbeginn eine begrenzte Volatilität aufweisen und hätten sich etwas besser entwickelt als der S&P 500-Index. Die Wall Street habe die Erwartungen für Microsoft gesenkt und erwarte für dieses Quartal die größte Verlangsamung des Umsatzwachstums seit Jahren. Dennoch würden die Anleger keinen Einbruch erwarten und von einer weiterhin steigenden Nachfrage nach den Dienstleistungen und Produkten des Unternehmens ausgehen, selbst in einem rezessiven Umfeld. Analysten würden nach wie vor ein zweistelliges Umsatzwachstum für das Unternehmen in diesem und im nächsten Jahr erwarten, was angesichts der Rekordinflation eine Herausforderung sein werde. Langfristig könnte es dem Unternehmen schwer fallen, die Ergebnisse zu wiederholen, die durch einen pandemischen technologischen Wandel und eine Rekordzahl von Neuzugängen erzielt worden seien. Die Anleger würden mit Spannung auf die Einnahmen aus der schnell wachsenden Azure-Cloud (25% des weltweiten Cloud-Marktes) warten, die beeindruckende Margen biete. Trotz eines wachsenden Markts für Cloud-Dienste, der durch den Trend zur Telearbeit und den technologischen Wandel nach der Pandemie angeheizt werde und sich nicht verlangsame, müsse Azure mit der Plattform von Amazon, Alphabet und kleineren Unternehmen konkurrieren, was seine Reichweite effektiv begrenzen könnte. Darüber hinaus sehe sich Microsoft in Europa mit kartellrechtlichen Klagen wegen seiner Cloud-Dienste konfrontiert, was das Wachstum des Unternehmens einschränken könnte. Darüber hinaus schränke der starke Dollar die Ertragsaussichten ein - das Unternehmen tätige mehr als 50% seiner Geschäfte außerhalb der USA. Analysten würden einen Umsatz von 52,4 Mrd. Dollar und einen Gewinn pro Aktie von 2,3 Dollar sowie 12,8 Mrd. Dollar aus Cloud-Services erwarten.