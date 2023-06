Die Strategie des Dogecoin-Millionärs

Caged Beasts auf dem Weg zum Wachstum

Das Projekt bietet sogar einen Vorverkaufs-Empfehlungsmechanismus, der Benutzer mit einem passiven Einkommen von 20% belohnt, das in Ethereum ($ETH), BNB ($BNB) oder Tether ($USDT) ausgezahlt wird und für Investitionen in $BEASTS oder jede andere Kryptowährung verwendet werden kann.







Shiba Inu & Dogecoin: Eine freundschaftliche Rivalität?

Eine weitere Meme-Münze, die an Zugkraft gewonnen hat, ist Shiba Inu ($SHIB). Oft als "Dogecoin-Killer" gebrandmarkt, hat Shiba Inu in der Krypto-Community Wellen geschlagen. Es ist jedoch erwähnenswert, dass der Erfolg eines Meme-Coins nicht notwendigerweise den Untergang für andere bedeutet. Stattdessen könnte der Aufstieg von Shiba Inu möglicherweise mehr Interesse an Meme-Münzen wecken, wovon Dogecoin letztendlich profitieren könnte.



Das Aufkommen von Münzen wie Caged Beasts könnte sich möglicherweise auf Dogecoin auswirken. Sie konkurrieren zwar um dieselbe Investorenbasis, aber ihre Alleinstellungsmerkmale können auch unterschiedliche Demografien anziehen. Der Fokus von Caged Beasts auf den Kampf gegen Tierquälerei, passives Einkommen und das einzigartige "Caged Liquidity"-Konzept könnten beispielsweise eine andere Gruppe von Investoren ansprechen als Dogecoin.



Wird Dogecoin wieder explodieren? Fazit

Die Millionen-Dollar-Frage bleibt - wird Dogecoin wieder explodieren? Obwohl es unmöglich ist, dies mit Sicherheit vorherzusagen, kann das Potenzial des Coins nicht geleugnet werden. Dogecoins lebendige Community, die Unterstützung durch Prominente und sein inhärentes Potenzial als digitale Währung könnten sein Wachstum potenziell vorantreiben. Doch wie jede Investition birgt auch diese Risiken und sollte mit Vorsicht genossen werden.



Die Welt der Kryptowährungen ist voller Unsicherheiten, aber auch voller Potenzial. Was Dogecoin betrifft, so wird nur die Zeit zeigen, ob der Meme-Coin seinen Tag an der Sonne wieder erleben wird. In der Zwischenzeit sollten Anleger ein Auge auf die Entwicklungen im Kryptobereich haben, einschließlich des Aufstiegs anderer Meme-Münzen und Projekte wie Caged Beasts. Schließlich geht es im wilden Westen der Kryptowährungen darum, dem Spiel immer einen Schritt voraus zu sein. (21.06.2023/ac/a/m)



Erfahren Sie mehr über Caged Beasts (BEASTS):



Website: https://cagedbeasts.com

Twitter: https://twitter.com/CAGED_BEASTS

Telegram: https://t.me/CAGEDBEASTS





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



News, übermittelt von der aktiencheck.de AG.

Die aktiencheck.de AG veröffentlicht diese News im entgeltlichen Auftrag der Caged Beasts Plattform. Für den Inhalt ist das Unternehmen selbst verantwortlich.



Wichtig: Kryptoassets sind hochvolatile unregulierte Anlageprodukte. Es besteht somit kein EU-Anlegerschutz. Alle Finanz- und Kryptomarktinformationen auf aktiencheck.de dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Führen Sie Ihre eigenen Recherchen durch, indem Sie sich an Finanzexperten wenden, bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen. Die Entscheidung, die nachstehenden Informationen zu lesen, ist rein freiwillig und stellt eine ausdrückliche Zusage/Garantie zugunsten von aktiencheck.de AG dar, von allen potenziellen rechtlichen Schritten oder durchsetzbaren Ansprüchen befreit zu sein.







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Welt der Kryptowährungen ist eine Art Wilder Westen, eine unberechenbare Landschaft, in der im Handumdrehen ein Vermögen gemacht und verloren wird. Ein solcher digitaler Vermögenswert, der die Aufmerksamkeit der Welt auf sich gezogen hat, ist Dogecoin ($DOGE). Der beliebte und einflussreiche Meme-Münze hat vor kurzem Schlagzeilen gemacht, dank Crypto YouTuber Glauber Contessoto, der ein selbsternannter "Dogecoin Millionär" wurde.Contessoto hat seine Gedanken darüber geteilt, wann es am besten ist, DOGE auf dem aktuellen Markt zu kaufen, was viele zu der Frage veranlasst: "Wird Dogecoin wieder explodieren?" Diese Entwicklung wirft Fragen über den Einfluss von Dogecoin auf andere Meme-Münzen wie Caged Beasts ($BEASTS) und Shiba Inu ($SHIB) auf.Dogecoin, oft als der ursprüngliche Meme-Coin bezeichnet, hat auf dem Kryptomarkt eine Achterbahnfahrt hinter sich. Sein Preis schnellte im Mai 2021 auf ein Allzeithoch von 0,7315 US-Dollar, um seitdem deutlich zu fallen. Trotz dieses Rückschlags glauben engagierte Dogecoin-Besitzer, wie der YouTuber Glauber Contessoto, weiterhin an das Potenzial der Münze.Im Moment bewegt sich der Dogecoin-Preis um 0,0611 US-Dollar, mit einem leichten Rückgang in der letzten Woche. Obwohl er weit von seinem Höchststand entfernt ist, hat dies die Dogecoin-Enthusiasten nicht abgeschreckt. Contessoto zum Beispiel hat erklärt, dass er seine Dogecoin-Bestände erhöhen würde, wenn der Preis unter 0,06 US-Dollar fallen würde, was deutlich sein anhaltendes Vertrauen in den Meme-Token zeigt.Contessoto, der als "Dogecoin-Millionär" bekannt ist, wurde berühmt, als ihn seine strategische Investition von 250.000 US-Dollar in Dogecoin während des Höhepunkts des Coins zum Millionär machte. Trotz des anschließenden Rückgangs der Münze hält er weiterhin Dogecoin und wirbt dafür. Seine Strategie scheint darin zu bestehen, den Abwärtstrend zu kaufen, eine übliche Taktik in der Welt der Kryptowährungen.Caged Beasts, ein Projekt, das die Finanzindustrie durch Dezentralisierung und gesperrte Liquidität revolutionieren will, hat viel Aufmerksamkeit erregt. Das Projekt wird von einflussreichen Personen und einer aktiven Community unterstützt und verfügt über einen umfassenden Fahrplan für seine Zukunft.Caged Beasts zeichnet sich auch durch seine philanthropischen Bemühungen aus und widmet einen Teil seiner Gewinne dem Kampf gegen Tierquälerei. Bei Caged Beasts geht es nicht nur um dezentralisierte Finanzen, sondern auch um den Aufbau einer Gemeinschaft. Um seine Wachstumsziele zu unterstützen, hat Caged Beasts 25% seiner Mittel für das Marketing bereitgestellt und 75% der gesammelten Mittel bis zum Veröffentlichungsdatum sicher verschlossen.