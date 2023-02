China sei nicht das erste Land, das den Ehrgeiz habe, ein Land mit hohem Einkommen zu werden. Viele hätten es versucht, und nur wenige hätten es geschafft. Mehrere lateinamerikanische Volkswirtschaften hätten es nicht geschafft, ein hohes Einkommensniveau zu erreichen, obwohl sie vor vielen Jahrzehnten den Status eines Landes mit mittlerem Einkommen erreicht hätten.



In China gebe es bereits erste Anzeichen für eine Abkehr von dem auf das Verarbeitende Gewerbe ausgerichteten Wachstumsmodell, das in den letzten Jahrzehnten für ein rasches Wirtschaftswachstum gesorgt habe. Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter nehme ab, und die Reallöhne hätten sich seit 2003 fast verdoppelt, was den IWF zu der Feststellung veranlasst habe, dass China den Lewis-Wendepunkt erreicht habe. Marken wie Nike (USA), adidas (Deutschland) und Uniqlo (Japan) hätten China bereits gegen billigere Produktionsstandorte in Vietnam und Thailand eingetauscht.



Die chinesische Wirtschaft sei weniger abhängig von Rohstoffexporten als lateinamerikanische oder afrikanische Volkswirtschaften und habe Industrien mit hoher Wertschöpfung in den Bereichen Solar- und Windenergie, Unterhaltungselektronik, Batterietechnologie und Elektrofahrzeuge aufgebaut. China gebe mehr Geld für Forschung und Entwicklung (F&E) aus als viele Länder mit hohem Einkommen und sei führend bei den Patenten.



In China habe dies mit der Bekleidungsindustrie begonnen, habe sich später auf die Unterhaltungselektronik konzentriert und dann auf Mobilfunknetze, Elektrofahrzeuge und andere Produkte mit hohem Mehrwert. China habe auch eine breite Palette von Spitzentechnologien entwickelt, die es in vielen Bereichen in die Lage versetzen würden, mit westlichen Ländern zu konkurrieren. Bei der Halbleitertechnologie, die von vielen Wirtschaftsexperten als wesentlicher Baustein für andere Technologien, bei denen China führend sei, wie 5G, künstliche Intelligenz und Cloud Computing, angesehen werde, hinke China noch hinterher. China betrachte Taiwan jedoch als Teil Chinas und damit auch TSMC - einen der Marktführer bei der Herstellung von Halbleitern.



In China gebe es viele Großunternehmen von Weltrang, nicht nur in den Bereichen Finanzen, Energie und Produktion, sondern zunehmend auch bei den Verbraucherdienstleistungen. Darin unterscheide sich das Land von anderen Ländern mit mittlerem Einkommen, in denen es relativ wenige global wettbewerbsfähige Großunternehmen gebe. Eine aktuelle Sorge sei jedoch die Veränderung der wirtschaftlichen Freiheit, die bestimmten Unternehmen gewährt werde.



Nach 40 Jahren des Wirtschaftswachstums, das durch die wirtschaftliche Liberalisierung unterstützt worden sei, versuche China nun, die staatlichen Unternehmen größer und mächtiger zu machen. Dies habe den Druck auf Verbrauchertechnologieunternehmen wie Alibaba und Tencent erhöht. Es gebe Parallelen zwischen den Bemühungen, die Beinahe-Monopolmacht von Alibaba und Tencent zu begrenzen, und der erzwungenen Zerschlagung von Standard Oil und JPMorgan in den USA zu Beginn des 20. Jahrhunderts.



Diese Maßnahmen könnten auch als erster Schritt zur Rückkehr zur Planwirtschaft verstanden werden, wobei die chinesische Regierung versuche, ihre Kontrolle über die Wirtschaft zu verstärken. Dies würde es schwieriger machen, die Art von Großunternehmen zu entwickeln, die notwendig sei, um der Falle des mittleren Einkommens zu entkommen.



Die Experten würden nicht von einem unmittelbar bevorstehenden oder unvermeidlichen politischen Wandel in China ausgehen. Sie seien jedoch der Meinung, dass eine Kombination aus wirtschaftlichen Reformen und politischen Veränderungen es China sehr viel leichter machen würde, das Ziel zu erreichen, bis 2035 ein moderat entwickeltes Land zu werden.



Werde China also alt werden, bevor es reich werde? Alt zu werden mache es für China nicht einfacher, reich zu werden, aber die Entwicklung seiner Wirtschaft im Vergleich zu seinen asiatischen Nachbarn, die es bereits zu Ländern mit hohem Einkommen geschafft hätten, mache es sehr wahrscheinlich, dass China eines Tages sowohl alt als auch reich werden werde, vor allem wenn es ihm gelinge, den Konflikt mit den USA zu deeskalieren. (28.02.2023/ac/a/m)





Genf (www.aktiencheck.de) - Nach Angaben des chinesischen Statistikamtes stand China kurz davor, sich im Jahr 2021 als Land mit hohem Einkommen zu qualifizieren, so Henk Grootveld, Head of Trends Investing bei Lombard Odier Investment Managers (LOIM).Ende 2011 habe Chinas Bruttonationaleinkommen (BNE) pro Kopf 11.900 USD erreicht - damit liege das Land in Reichweite der von der Weltbank festgelegten Schwelle von 12.376 USD für Länder mit hohem Einkommen. Als einkommensschwach würden Länder mit einem Pro-Kopf-BNE von weniger als 1.025 USD gelten, während Länder mit mittlerem Einkommen zwischen diesen beiden Werten lägen.China wolle bis 2035 ein "mäßig entwickeltes Land" werden, mit einer Verdopplung des Pro-Kopf-BNE auf etwa 20.000 USD, wie in Chinas langfristigem Entwicklungsziel für 2035 dargelegt. Um dieses Ziel zu erreichen, müsse China die so genannte "Mittlere Einkommensfalle" vermeiden, aber es müsse dies auch ohne den günstigen demografischen Rückenwind tun, der die vergangenen vier Jahrzehnte geprägt habe. China könne sich nicht länger auf eine stark wachsende Erwerbsbevölkerung oder eine junge und ehrgeizige Bevölkerung verlassen, die den Bau der Weltfabrik vorangetrieben habe. Peking werde nun mit einer schrumpfenden Erwerbsbevölkerung und einer rasch alternden Bevölkerung zu kämpfen haben.China stehe ein demografischer Umbruch bevor. Nach den jüngsten demografischen Prognosen der Vereinten Nationen (UN) könnte die chinesische Bevölkerung von einem Höchststand von knapp 1,5 Milliarden bis zum Ende dieses Jahrhunderts auf 600 bis 800 Millionen schrumpfen. Ob diese 600 bis 800 Millionen erreicht würden, hänge von der künftigen Entwicklung der Fruchtbarkeitsrate in China ab.In gewisser Weise sei die rückläufige Fruchtbarkeitsrate in China völlig normal. Die Fruchtbarkeitsrate eines Landes sinke, wenn es reicher werde. Das sei ein Zeichen für sozialen Erfolg, denn Frauen seien besser ausgebildet, hätten mehr Karrieremöglichkeiten und weniger Kinder. Aber im Falle Chinas sei das ziemlich abnormal. Andere ostasiatische Länder seien erst reich geworden und hätten dann einen Bevölkerungsrückgang erlebt.Die FT habe kürzlich gezeigt, dass die USA zwar eine vergleichsweise jüngere und schneller wachsende Bevölkerung hätten, dass ihre Wirtschaft aber nicht mit der Japans mithalten könne, zumindest was den Wohlstand angehe. In diesem Jahrhundert, bis 2021, sei das BIP der USA um fast 54% gewachsen, während Japans Wirtschaft um 14% gewachsen sei. Japan habe dies jedoch mit einer schrumpfenden Erwerbsbevölkerung erreicht.In Bezug auf das Verhältnis von BIP zu arbeitender Bevölkerung, d. h. Wohlstand pro arbeitender Klasse, sei Japan im gleichen Zeitraum um 34% gewachsen, während die USA um 28% zugelegt hätten. Im Vergleich dazu sei China auf dieser Basis um mehr als 500% gewachsen. Dies werfe die Frage auf, ob China in der Lage sein werde, den Wohlstand seiner Bürger in den kommenden Jahrzehnten weiter zu steigern und den Sprung in den Status eines Landes mit hohem Einkommen zu schaffen, wie es Japan in den 1980er Jahren gelungen sei.