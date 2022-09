Der CEO des Unternehmens, Will Marshall, habe die Ergebnisse kommentiert: "Die Ergebnisse des zweiten Quartals haben die Erwartungen übertroffen und zeigen eine weitere Beschleunigung des Wachstums und eine starke Nachfrage nach unseren einzigartigen Erddatenlösungen."



- Die Kunden von Planet Labs hätten Zugang zu einer Plattform, die tiefgreifende Datenanalysen und die Erstellung fortschrittlicher Karten und Prognosen ermögliche. Im Juni dieses Jahres habe das Unternehmen einen bedeutenden Vertrag mit dem deutschen Riesen Bayer unterzeichnet. Der Dienst werde auch von der BASF genutzt, die den Gesundheitszustand von Feldern dank der von Planet Labs bereitgestellten Daten überwache. Planet Labs verfüge über mehr als 200 aktive Satelliten in der Erdumlaufbahn, und am Ende des zweiten Quartals hätten 855 Unternehmen die Dienste des Unternehmens genutzt.



- Trotz der überraschend guten Umsätze würden mit den Umsätzen auch die Kosten für die Geschäftsaktivitäten steigen. Die Umsatzkosten seien um 25% gestiegen, aber die Betriebskosten hätten sich verdoppelt und würden immer noch über der Umsatzwachstumsrate liegen.



- Die größte Herausforderung für das Unternehmen werde darin bestehen, das Geschäftsmodell geschickt zu skalieren und immer mehr Aufträge von Privatkunden zu erhalten. Eine Bedrohung seien die hohen Betriebskosten, die die Gewinnspannen des Unternehmens belasten könnten. Um den positiven Effekt der Geschäftsentwicklung und des Verkaufs aufrechtzuerhalten, sollte Planet Labs sich auch auf die Senkung der Kosten für die Einnahmen konzentrieren.



Planet Labs' Bildmaterial ermögliche es, Informationen von der ukrainischen Front zu analysieren. Die Momentaufnahme habe Daten über den Status von Winter- und Frühjahrsgetreide in der Ukraine geliefert, die in einen Krieg mit Russland verwickelt sei, und habe Ressourcen und Gebiete identifiziert, die vorübergehend von den Russen kontrolliert würden, was eine Einschätzung der Beschränkung der ukrainischen Getreideexporte ermögliche. (Quelle: PlanetLabs, NASA)



Planet Labs-Aktien (PL.US) im Chart: Der Kurs sei aus der Konsolidierung nach oben herausgekommen und habe den 200er-SMA nach der Vorlage der Jahresergebnisse für das zweite Quartal durchbrochen. Der RSI liege bei 57,2 und habe sich merklich abgekühlt. Die Aktie sei um etwa 10% von ihrer Rekordbewertung abgerutscht. Die Analysten seien nach wie vor optimistisch für die Aktien des Unternehmens und würden im Konsens ein Kursziel von etwa 9 USD angeben. (Quelle: xStation 5)



Börsenplätze Planet Labs-Aktie:



NYSE-Aktienkurs Planet Labs-Aktie:

6,505 USD +0,23% (19.09.2022, 16:20)



ISIN Planet Labs-Aktie:

US72703X1063



WKN Planet Labs-Aktie:

A3C84C



NYSE-Symbol Planet Labs-Aktie:

PL



Kurzprofil Planet Labs PBC:



Planet Labs PBC (ISIN: US72703X1063, WKN: A3C84C, NYSE-Symbol: PL) ist ein Unternehmen für Erdbeobachtung. Der Hauptsitz befindet sich in San Francisco, Kalifornien, die europäische Zentrale von Planet befindet sich in Berlin. Das Ziel von Planet Labs ist es, mithilfe der eigenen Erdbeobachtungssatelliten täglich die gesamte Erde abzubilden, um globale Veränderungen und Trends zu erkennen. (19.09.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wird der Aufwärtstrend der Planet Labs-Aktie anhalten? - AktiennewsPlanet Labs (ISIN: US72703X1063, WKN: A3C84C, NYSE-Symbol: PL) ist ein US-amerikanisches Unternehmen für Satellitenbilder, das von ehemaligen NASA-Wissenschaftlern gegründet wurde, so die Experten von XTB.Planet liefere präzise Satellitenbilder ausgewählter Teile der Erde zur Unterstützung der nachrichtendienstlichen Aufklärung und biete Geschäftslösungen für Privatunternehmen an. Die Ergebnisse des Unternehmens für das zweite Quartal des Jahres hätten die Wall Street positiv überrascht und die Bewertung der Aktie in die Höhe getrieben:- Trotz eines schwierigen makroökonomischen Umfelds habe das Unternehmen seine Umsatzprognose für 2022 angehoben.- Geopolitische Lage und Klimawandel würden die Nachfrage nach Satellitenaufklärungsdiensten steigern.- Mit der Übernahme von VanderSat Ende 2021 könne PlanetLabs Daten auf der Grundlage von Satellitenbildern der Erde analysieren und verarbeiten.Der Verlust pro Aktie habe 0,15 USD gegenüber der Prognose von 0,16 USD betragen.- Das Unternehmen erwarte für 2022 höhere Umsätze in der Größenordnung von 182 - 190 Mio. USD gegenüber den bisherigen Schätzungen von 177 - 187 Mio. USD.- Das Unternehmen gehe davon aus, dass sich der Trend steigender Umsätze fortsetzen werde, und schätze für das laufende dritte Quartal 45 bis 48 Mio. USD gegenüber den Prognosen der Analysten von rund 46 Mio. USD.- Die Ergebnisse für 2022 stünden im Einklang mit den Versprechungen des Managements vor dem Börsengang des Unternehmens, als es für 2022 Einnahmen in der Nähe von 191 Mio. USD prognostiziert habe, was das Unternehmen zu "beweisen" gedenke. Die optimistischen Prognosen des Managements würden auch sehr hohe Gewinnspannen von über 70% im Jahr 2025 vorsehen.