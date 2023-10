Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (31.10.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wird AMD mit seinen Ergebnissen nach der heutigen Sitzung überraschen? AktiennewsAdvanced Micro Devices (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) bereitet sich darauf vor, seine Ergebnisse für das dritte Quartal nach Handelsschluss heute, am 31. Oktober, bekannt zu geben, so die Experten von XTB.Am Tag der Veröffentlichung der Ergebnisse verzeichne das Unternehmen leichte Verluste, ähnlich wie im längerfristigen Abwärtstrend seit Mitte 2023. Könne man nach den Ergebnissen eine Änderung dieses Trends erwarten?Der Halbleiterriese aus Santa Clara, Kalifornien, werde voraussichtlich einen Nettogewinn pro Aktie von 0,68 US-Dollar bei Einnahmen von 5,69 Milliarden US-Dollar veröffentlichen, was einem moderaten Anstieg von 2,2% entspreche. Die Prognosen selbst seien etwas enttäuschend, da die Experten auf dem breiteren Markt, auf dem AMD tätig sei, eine Verbesserung des Absatzes von Personal Computern und KI-Chips sähen, auf denen AMD zunehmend als Schlüsselspieler angesehen werde. Darüber hinaus könnten die Unternehmensprognosen für das letzte Quartal dieses Jahres angesichts der Herausforderungen, einschließlich im Bereich der Rechenzentren, schlechter ausfallen als der aktuelle Konsens. Diese Hauptrisiken könnten sich nach den Quartalsergebnissen als Katalysatoren für weitere Rückgänge erweisen. Lassen Sie uns jedoch nicht so pessimistisch sein und uns einige harte Daten ansehen, so die Experten von XTB.Zusammenfassung der erwarteten Ergebnisse:- Umsatz im Gaming: erwartet 1,53 Milliarden US-Dollar- Bereinigter Gewinn pro Aktie: erwartet 68 Cent Bereinigte Bruttomarge: erwartet 51 Forschungs- und Entwicklungsausgaben: erwartet 1,45 Milliarden US-Dollar- Umsatzprognose für das vierte Quartal: erwartet 6,4 Milliarden US-DollarDie Aktien des Unternehmens stünden seit einiger Zeit unter Verkaufsdruck. Dennoch scheinen die Aussichten für das Unternehmen langfristig immer noch sehr vielversprechend, so die Experten von XTB. Im Fokus stünden unter anderem AMDs strategische Investitionen und Produktinnovationen, insbesondere in Bereichen, die mit NVIDIA (NVDA) konkurrieren würden - auf dem Markt für KI-Chips. Die Nachfrage nach AMDs MI300-Prozessoren, aufgrund ihres Beitrags zur Entwicklung von Arm-basierten Systemen für PCs, zähle zu den Schlüsselfaktoren, die das Marktanteilswachstum des Unternehmens und somit zukünftige Umsatzströme beeinflussen könnten.Trotz erheblicher Schätzungsanpassungen in den letzten Monaten würden Analysten optimistisch in Bezug auf die langfristigen Perspektiven des Unternehmens bleiben. Die Aktien des Unternehmens hätten seit Jahresbeginn einen beeindruckenden Anstieg von 52% verzeichnet. Dieser Optimismus werde durch neue Aktionäre im Unternehmen, wie Cathie Woods Ark Invest, bestätigt, die ihr Vertrauen in die langfristige Wachstumsdynamik von AMD bekunden würden.Der Aktienkurs von Advanced Micro Devices befinde sich seit Mitte dieses Jahres in einem Abwärtstrend. Derzeit bewege sich der Aktienkurs in Richtung der unteren Begrenzung dieses Kanals. Wenn der Bericht den Markt positiv überrasche, könnte es einen Versuch geben, den Widerstand bei etwa 101 USD zu testen. Andernfalls könnte das aktuelle Momentum erst in der nächsten Unterstützungszone bei rund 88-89 USD gestoppt werden. (Quelle: xStation5 von XTB)