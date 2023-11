In Europa hätten die deutschen Haushaltspläne im Mittelpunkt des Interesses gestanden. Das Bundesverfassungsgericht habe die von der Bundesregierung vorgenommene Umwidmung von 60 Milliarden Euro ungenutzter Covid-Mittel zur Unterstützung des grünen Wandels in Deutschland für verfassungswidrig erklärt.



Das Urteil habe auch Auswirkungen auf andere geplante Ausgaben, die aus dem Haupthaushalt herausgenommen worden seien, damit Berlin ein ausgeglichenes Budget vorweisen könne. Um die Schuldenbremse zu ändern, sei eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag erforderlich. Diese scheine politisch nicht in Sicht. Daher werde das Urteil der Regierung Scholz ziemliche Kopfschmerzen bereiten.



Man frage sich, wie groß die Schadenfreude in den südeuropäischen Hauptstädten angesichts der deutschen Haushaltsmisere derzeit sei.



Im Vereinigten Königreich habe die Regierung ihren Herbsthaushalt vorgestellt. Verschiedene Think-Tanks würden darin die größte Senkung der Besteuerung von Arbeit seit den 1980er-Jahren sehen. Schatzkanzler Jeremy Hunt habe jedoch betont, dass diese Maßnahmen durch eine Senkung der Staatsausgaben bis 2027/28 finanziert würden.



Dies möge ausreichen, um die Buchhalter im Office for Budget Responsibility (OBR) zufrieden zu stellen. Es bleibe aber abzuwarten, ob die Bewertungen der Marktteilnehmer in den kommenden Wochen ebenso großzügig ausfallen würden. Bei aller Selbstbeweihräucherung für die Senkung der Inflation im Vereinigten Königreich von 10 Prozent auf 5 Prozent: Das Ziel, die Teuerung wieder auf die von der Zentralbank angestrebten 2 Prozent zu bringen, scheine ziemlich vernachlässigt zu werden.



Wir nähern uns rasch dem Jahresende, so die Experten von RBC BlueBay Asset Management. Manchmal könnten sich in der Vorweihnachtszeit positive Trends herausbilden. In diesem Jahr seien die Experten aber vorsichtiger. Risikoanlagen haben einen starken Monat hinter sich und die Bewertungen erscheinen jetzt etwas zu hoch, berichten die Experten von RBC BlueBay Asset Management. Die Experten seien geneigt, Gewinne bei Vermögenswerten zu verbuchen, die kurzfristig zu weit gestiegen seien.



Außerdem bestehe bis zum Jahresende weiterhin eine große makroökonomische Unsicherheit, die für Volatilität sorge. Die gegenwärtigen Marktbedingungen seien denen der 1990er-Jahre nicht unähnlich. Die Experten würden denken, dass dies weiterhin so bleiben werde. Dennoch könne die Kombination aus höherer Volatilität und geringerer saisonaler Liquidität einige Anleger überrumpeln. Unter diesem Gesichtspunkt könnte der Dezember an den Märkten interessanter sein als üblich. Die Experten würden vor verfrühten Feierlichkeiten warnen... (24.11.2023/ac/a/m)







