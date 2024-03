Trotz der jüngsten Schwächephase seien die längerfristigen Aussichten des Gesundheitssektors positiv. Dafür spreche aus Sicht des Experten vor allem dessen enorme Innovationskraft. "Vor 30 Jahren hat die Entschlüsselung eines Genoms rund eine Milliarde US-Dollar gekostet und mehr als einen Monat gedauert. Ein paar Jahrzehnte später haben die Fortschritte in der Datenanalyse und der Gensequenzierungstechnologie dazu geführt, dass derselbe Vorgang fast augenblicklich und zu Kosten von weniger als 100 US-Dollar möglich ist," sage Smith. "Wenn wir noch KI in die Gleichung einbeziehen, besteht die berechtigte Hoffnung, dass Gesundheitsunternehmen bald Behandlungen für einige der weltweit häufigsten Krankheiten entwickeln können." Zu diesen würden aus Sicht Smiths unter anderem gehören:



- Krebs: Die Krankheit sei die zweithäufigste Todesursache weltweit. Entsprechend würden viele Unternehmen im Healthcare-Bereich beträchtliche Ressourcen in die Entwicklung neuer Krebs-Medikamente stecken. Die Onkologie sei ein Markt, der von 305 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 556 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 anwachsen könnte, so aktuelle Schätzungen. Das britische Pharmaunternehmen AstraZeneca (ISIN GB0009895292 / WKN 886455) beispielsweise verfüge aus Sicht Smiths bereits heute über eine Reihe von Technologieplattformen, die in verschiedenen Krankheitsstadien und bei verschiedenen Therapieansätzen eingesetzt werden könnten.



- Demenz: Alzheimer sei die häufigste Form der Demenz und mache weltweit etwa 60 bis 70 Prozent aller Fälle aus. Bei der Entwicklung neuer Behandlungsansätze gebe es jedoch deutliche Fortschritte. Im Mai 2023 habe beispielsweise das US-Unternehmen Eli Lilly die Ergebnisse einer Phase-3-Studie zu seinem Medikament Donanemab veröffentlicht. Die Studie habe eine Verlangsamung des klinischen kognitiven Abbaus um 35 Prozent gegenüber der Placebo-Vergleichsgruppe gezeigt. "Noch ist die Anwendung des Medikaments mit einer Reihe von Risiken und Nebenwirkungen verbunden", sage Smith. "Doch die Ergebnisse sind ermutigend."



- Fettleibigkeit: Die Belastung der globalen öffentlichen Gesundheitssysteme durch chronische Stoffwechselkrankheiten sei enorm. Bis zum Jahr 2035 werde, Schätzungen zufolge, mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung fettleibig sein, und die Gesamtkosten für die Behandlung von Krankheiten im Zusammenhang mit Fettleibigkeit dürften sich auf etwa 4 Billionen US-Dollar pro Jahr belaufen. Hoffnung würden in diesem Zusammenhang neue Medikamente wie die kürzlich eingeführten GLP-1-Medikamente von Eli Lilly und Novo Nordisk (ISIN DK0062498333 / WKN A3EU6F) machen. Bisherige Tests würden eine Gewichtsabnahme von 15 bis 20 Prozent belegen. Zugleich würden Wissenschaftler die Wirksamkeit von GLP-1 bei der Behandlung von Leber-, Nieren- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen testen. "Im Erfolgsfall könnte dies weitreichende Auswirkungen auf das globale Gesundheitssystem haben", sage Smith.



"Wir stehen am Beginn einer goldenen Ära für den Gesundheitssektor", resümiere Smith. Healthcare stünde aktuell an der Spitze innovativer Forschung und Entwicklung. "In einem solchen Umfeld ist umfassendes fundamentales Research entscheidend, um Chancen adäquat beurteilen zu können", sage der Experte. Denn mitunter könne der Erfolg eines neuen Medikaments über Erfolg oder Misserfolg eines ganzen Unternehmens entscheiden. Hilfreich sei dabei auch, wenn Analysten einen Hintergrund in Medizin mitbrächten. "Dieses Fachwissen im Team zu haben, hilft uns bei der objektiven Bewertung der Chancen eines neuen Medikaments oder Behandlungsansatzes", bilanziere Smith. (Ausgabe vom 21.03.2024) (22.03.2024/ac/a/m)







