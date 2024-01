Viele Anleger seien erleichtert, dass Anleihen als Anlagealternative zurück seien und es nach langer Zeit wieder möglich sei, mit Staats- und Unternehmensanleihen auskömmliche Renditen zu erzielen. Blicke man auf vergangene Zinszyklen zurück, dann habe man mit Bonds immer dann gutes Geld verdienen können, sobald der Zins-Peak erreicht gewesen sei. Damit würden die Experten auch 2024 und möglicherweise weiter darüber hinaus rechnen.



Bei Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating liege der Renditeaufschlag gegenüber Staatsanleihen derzeit bei 1,5 Prozent, das sei weitaus höher als die 1-Jahres-Ausfallquoten, die bei Emittenten guter und sehr guter Bonität weit unter einem Prozent lägen. Insgesamt seien die Experten bei Investment Grade-Unternehmensanleihen damit bei einer Rendite von etwa 4 Prozent. Vor allem für risikoaverse Anleger sei das eine interessante Alternative zu Aktieninvestments. Auch europäische Staatsanleihen würden die Experten insgesamt positiv sehen, bei Bundesanleihen seien sie eher neutral. Die Renditen von US-Treasuries seien ebenfalls attraktiv, allerdings müsse sich ein Euro-Anleger dabei des Währungsrisikos bewusst sein.



Die Entwicklung der Weltwirtschaft sei mit unter 3,0 Prozent im vergangenen Jahr eher schwach gewesen. Für das kommende Jahr würden für die Weltwirtschaft auch nur 2,6 Prozent Wachstum prognostiziert. Das verheiße für Energierohstoffe und Industriemetalle keine stürmische Kursentwicklung, eher im Gegenteil. Natürlich versuche die OPEC+ mit Förderkürzungen gegenzusteuern. Jedoch haben wir es in der Vergangenheit oft erlebt, dass einzelne Länder aus diesen Kürzungsabkommen ausgestiegen sind, weil sie die Einnahmen für ihre nationalen Budgets brauchten, so die Experten von Monega.



In jedem Fall bringe die globale konjunkturelle Entwicklung für Rohöl, Gas und LNG keinen Rückenwind, sondern Gegenwind. Hinzu komme, dass Wachstum zunehmend mit weniger fossilen Energien und insgesamt weniger Ressourcen umgesetzt werden solle. Für das Rohstoffsegment stünden die Zeichen 2024 aus Sicht der Experten insgesamt also nicht besonders gut.



Bestehende Aktienpositionen in den etablierten Märkten sollten nach Erachten der Experten gehalten werden, bei Neupositionierungen im Aktienbereich würden die Experten die größten Chancen bei global anlegenden Produkten mit Schwerpunkt in den USA sehen. Für langfristiges Sparen sollte man weiterhin auf Aktiensparpläne setzen. So könnten Anleger die unvermeidlichen Schwankungen der Aktienmärkte zu ihrem Vorteil nutzen. Ansonsten würden sie Anleihen mit guter Bonität wieder für sehr interessant halten, zumal man - wie zum Beispiel bei Investment Grade-Unternehmensanleihen - nicht viel Zinsrisiko eingehen müsse, um Anleihen mit 3,5 bis 4 Prozent Rendite, gerechnet auf die Endfälligkeit, zu erhalten. (03.01.2024/ac/a/m)







Köln (www.aktiencheck.de) - Das abgelaufene Jahr dürfte für viele Anleger ein gutes Jahr gewesen sein, so Christian Finke, Geschäftsführer der Monega KAG.Die Aktienmärkte haben sich nach volatilem Verlauf kräftig erholt und könnten auch zu Beginn des neuen Jahres von der Überzeugung profitieren, dass der Zinserhöhungszyklus hinter uns liegt und - mehr noch - dass die erste Zinssenkung angesichts der gesunkenen Teuerungsraten und des verhaltenen Wirtschaftswachstums nicht lange auf sich warten lassen wird, so die Experten von Monega. An den Rentenmärkten würden sich in der aktuellen Zinswelt neue, attraktive Möglichkeiten für risikoaverse Anleger ergeben. Langfristiges Sparen sollte aber nach wie vor überwiegend auf der Aktienseite erfolgen.Vor rund einem Jahr hätten im Aktienbereich Value- und Dividendenwerte im Fokus der Anleger gestanden, High-Tech Werte seien angesichts der rasch steigenden Zinsen und wegen ihrer zum Teil hohen KGVs abgestraft worden. Das habe sich im Laufe des abgelaufenen Jahres jedoch geändert. Schaue man sich die großen Indices an, dann sei der Tech-Werte-Index NASDAQ wieder der große Gewinner. Das könne sich auch 2024 fortsetzen, denn selbst bei geringen Gewinnsteigerungen aufgrund schwächeren Wachstums bleibe die Qualität der Gewinne im Tech-Bereich vermutlich hoch. Für Aktien spreche aber ganz allgemein die Überzeugung der Märkte, dass der Zins-Peak erreicht sei.