Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis habe sich in den vergangenen Tagen erholen können und notiere wieder über der Marke von 1.950 USD, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Interessant sei sicherlich die Entwicklung bei den Explorationsunternehmen - oder solle man sagen die Nicht-Entwicklung? Der TSX-Venture Index habe das niedrigste Handelsvolumen seit 1996 verzeichnet. Eine Kapitulation? Möglich, aber eine solche Kapitulation könne sich durchaus in die Länge ziehen. Das sei ein Bild, das man auch von den Standardaktien sehe. So sei z.B. die NASDAQ/Russel2000-Ratio auf ein Niveau gestiegen, wie man es zuletzt um die Jahrtausendwende gesehen habe. Die Nebenwerte würden sich deutlich schlechter als die großen Werte entwickeln. Das sei auch die Folge der ETF-Käufe. (01.06.2023/ac/a/m)