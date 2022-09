XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

1,563 EUR -1,88% (20.09.2022, 13:21)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (20.09.2022/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Winterbuchungen von TUI nähern sich dem Vorkrisenniveau - AktiennewsWie Reuters berichtet, sieht die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) erste Anzeichen einer Rückkehr in die Gewinnzone, so die Experten von XTB.Dies alles sei auf die starke Nachfrage nach Urlaubsreisen zurückzuführen, die für die Winterperiode zu fast 78% auf dem Niveau von vor der Covid-19-Pandemie liegen würden. Das Unternehmen habe heute mitgeteilt, dass es an seinen Jahresprognosen festhalte.Dennoch bleibe die sich beschleunigende Inflation, die einige Verbraucher davon abhalten könnte, zusätzliche Ausgaben zu tätigen, die ganze Zeit über eine Bedrohung. Hier mache sich die Energiekrise in Europa stark bemerkbar, ebenso wie Zinserhöhungen, die Verschuldete stark treffen würden. Auch die innenpolitische Situation sei ein Problem, insbesondere Liquidität und Verschuldung.Börsenplätze TUI-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:1,5685 EUR -2,00% (20.09.2022, 13:32)