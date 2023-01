Auch mit Blick auf die Aktienmärkte werde deutlich, dass die Ankündigung der weiter restriktiven Geldpolitik die Anleger nicht verunsichere. Während Europa den Abwärtstrend längst überwunden habe, zeige sich noch der Tech-lastige US-Index NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) im Bärenmarkt. Um von einer Erholung zu sprechen, müsse der Index die 12.100 Punktemarke überwinden. Bisher habe der NASDAQ 100 bei Abschwüngen bereits dreimal bei 10.600 Punkten gestoppt.



Auf dem US-Rentenmarkt erleben wir derzeit einen intakten Zinsabwärtstrend: Während das Renditehoch bereits um Oktober vergangenen Jahres (mit 4,3 Prozent) erreicht wurde, liegen 10-jährige Staatsanleihen derzeit nur noch bei 3,5 Prozent, so Winkler. Im Unterschied dazu sei das Renditehoch der Bundesanleihe erst zum Jahreswechsel erfolgt, weshalb hier bisher noch kein Zinsabwärtstrend erkennbar sei. Die aktuellen Renditeniveaus sind uns nicht attraktiv genug, so Winkler.



Fazit:



- Der Trend mit fallenden Inflationsraten und verbesserter Stimmung dürfte vorerst anhalten. Allerdings gehe Winkler davon aus, dass die Gewinnschätzungen für 2023 wahrscheinlich zu hoch seien, was für Anleger ein Enttäuschungspotenzial auf der Aktienseite bergen könnte.



- Die Tatsache, dass die Belastungen für die Konjunktur erst im Jahresverlauf sichtbar sein würden, sollten Anleger allerdings nicht außer Acht lassen. Winkler rate, die Warnungen der Notenbanken ernst zu nehmen und zu beachten, dass die restriktive Geldpolitik voraussichtlich länger als erwartet anhalten werde. (24.01.2023/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Die Märkte preisen aktuell wenig bis keine Risiken ein und möchten sich die gute Laune nicht verderben lassen, so Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG.Das sei besonders erstaunlich, da EZB-Chefin Christine Lagarde gerade erst das entschlossene Vorgehen der EZB gegen den hohen Preisdruck bekräftigt jhabe und die Anleger dazu animiert habe, ein allzu optimistisches Vorgehen zu überdenken.Auch bei den stabilisierenden Frühindikatoren würden immer mehr Wolken aufziehen. Kurzfristig betrachtet halte der Erholungskurs zwar noch an. Mittelfristig betrachtet, belaste allerdings die restriktive Geldpolitik, weshalb Winkler davon ausgehe, dass sich die Frühindikatoren wieder abschwächen würden. So diene zum Beispiel ein geringes Geldmengenwachstum als Indikator für einen niedrigen ifo-Index. Aktuell liege das Geldmengenwachstum im Euroraum bei gerade einmal bei 2 Prozent.