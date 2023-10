Während sich die ungünstige Saisonalität dem Ende zuneige, sei das euphorische Sentiment inzwischen wieder in der Angst-Zone angekommen (nach dem Fear & Greed-Index). Die in der Breite technisch angeschlagenen Aktienmärkte würden derzeit keine erkennbaren Aufwärtstrends aufweisen:



- Wie seit Monaten würden die europäischen Aktienmärkte schwächer als die US-Aktienmärkte abschneiden. Während die Tech-lastigen Indices wie MSCI World, S&P 500 und NASDAQ sich weiterhin stark entwickeln würden, sei beim STOXX 600 kein Aufwärtstrend in Sicht und die 200-Tage-Linie sei bereits unterschritten worden. Fazit: Die Suche nach interessanten Sektoren werde immer wichtiger.



- Ein ähnliches Bild zeige sich für den MSCI Emerging Markets Index, der wegen des Sorgenkindes China technisch schwach bleibe, die 200-Tage-Linie unterschritten habe und ebenfalls keinen Aufwärtstrend aufweise.



- Der MSCI Japan sei mit einem derzeit intakten Aufwärtstrend einer der stärksten Indices, bleibe aber technisch überhitzt. Aufgrund der schwachen Währung bleibe von den Kursgewinnen allerdings für Anleger im Euroraum nicht allzu viel übrig.



Die Chancen an den Aktienmärkten würden kurzfristig wieder zunehmen. Die Saisonalität, die Angst der Anleger und die guten Inflationsdaten würden dabei helfen. Ob daraus mehr werde als eine Gegenbewegung auf die in den vergangenen zwei Monaten erlittenen Kursverluste, würden die nächsten Wochen zeigen. Der unerwartete erneute Zinsanstieg biete unverändert gute Renditechancen mit festverzinslichen Wertpapieren. (04.10.2023/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Gegenwärtig dominieren die Sorgen um die Weltwirtschaft - allen voran um die chinesische Konjunktur - die Zinsanstiege belasten und die Stimmung an den Aktienmärkten trübt sich ein, so Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG.Mit derzeit 4,64% würden 10-jährige US Staatsanleihen das Renditehoch von 2022 (4,35%) überwinden und sich technisch in einem intakten Aufwärtstrend befinden. Fundamental mache der Renditeanstieg aber wenig Sinn: Die Notenbanken seien am Ende des Zinserhöhungszyklus, die Konjunktur kühle sich ab und die Inflationsraten würden sich beruhigen. Und genau hier drücke der Schuh: Mit dem Überschreiten der für die Kapitalmärkte wichtigen 4,35%-Marke folge die nächste Herausforderung für die Aktienmärkte. Ein ähnliches Bild zeichne sich für die 10-jährigen Bundesanleihen, hier liege die Rendite derzeit bei fast 3,0% und habe damit das Hoch von März 2023 (2,75%) überschritten.Gute Nachrichten von der Inflationsfront: Das von der FED bevorzugte US-Inflationsmaß, der so genannte PCE Core Deflator, gehe weiter zurück - von 4,3% im Vormonat auf aktuell 3,9% - und auch die EU-Inflationsrate überrasche mit einem deutlichen Rückgang von 5,2 auf 4,3%. Fazit: Die Richtung stimme,