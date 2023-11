"An den Rentenmärkten liegt der Zinshöhepunkt bereits hinter uns", so Winkler. Der Zinsaufwärtstrend in Deutschland sei aus Kapitalmarktsicht beendet. So habe die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe im September und Oktober bei drei Prozent ihren Höhenpunkt erreicht. Ähnlich "freundlich" wie die Aktienmärkte hätten sich in den vergangenen vier Wochen auch die Rentenmärkte entwickelt, mit einem deutlichen Rückgang der Rendite der 10-jährigen Bundeanleihe. Da an den Kapitalmärkten bei 2,5 Prozent strategisch betrachtet vom Ende des Zinsaufwärtstrends gesprochen werde, sei mit dem gestrigen Unterschreiten dieser Marke - die 10-jährige Bundesanleihe liege aktuell bei 2,44% - das Ende aus Kapitalmarktsicht bereits erreicht. Mit Blick auf die Renditeentwicklung der vergangenen fünf Jahre werde deutlich, dass seit Anfang 2022 - im Umfeld stark steigender Zinsen bis heute, die Rendite stets oberhalb der 200-Tage-Linie gelegen habe. "Mit der gestrigen Entwicklung unterschreiten wir diese zum allerersten Mal seit zwei Jahren, beenden damit die Phase steigender Zinsen und erhalten damit eine neue strategische Situation am Rentenmarkt", so Winkler.



Auch in den USA sei das Renditehoch der 10-jährigen Staatsanleihe mit fünf Prozent im Oktober bereits erreicht worden - mit dann deutlich fallenden Zinsen auf 4,4 Prozent. Technisch betrachtet sei der Zinsaufwärtstrend in den USA zwar noch intakt, da erst unterhalb von vier Prozent von dessen Ende gesprochen werde, allerdings gehe Winkler davon aus, dass auch in den USA der Zinshöhepunkt (mit fünf Prozent im Oktober) bereits hinter uns liege.



Ölaktien würden antizyklisch interessant bleiben: Obwohl sich die Aktienmärkte in den vergangenen Wochen gut entwickelt hätten, sei z.B. die Exxon-Aktie von 120 USD auf aktuell 104 USD gefallen. Seit Herbst 2022 erlebe sie bei etwa 100 USD eine gute charttechnische Unterstützung - bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11 und einer Dividendenrendite von knapp vier Prozent. Ölaktien seien nicht nur - aufgrund des aktuellen Kursrückgangs von zehn Prozent - antizyklisch interessant, sondern würden auch einen "Teilschutz" im Portfolio bei einer Verschärfung der Situation bzw. Eskalation in Nahost bieten. "In unserer Aktienstrategie bleiben wir bei Ölaktien daher übergewichtet", so Winkler.



Idee der Woche: Vor allem die derzeit extrem niedrigen Volatilitätsindices würden zum günstigen Absichern von Aktienportfolios einladen. So sei der VIX-Index, der Volatilitätsindex auf den amerikanischen Aktienindex S&P 500, im vergangenen Monat von 22 auf unter 13 Punkte gefallen. Nach stark volatilen Phasen im März und Ende Oktober - mit Spitzenwerten von jeweils 30 und 22 Punkten - sei die Volatilität nicht nur stark gefallen, sondern liege auf einem Jahrestief und in der Nähe eines 4-Jahres-Tiefs. Damit sei das Preisniveau der Optionen wieder extrem günstig geworden. Die Volatilitätsindices würden nicht nur einen Hinweis auf das momentane Schwankungsumfeld des Aktienmarktes geben, sondern auch auf das Preisniveau, was man für Optionen zahlen mpsse. Je niedriger dieser Wert sei, desto günstiger seien sie. Und je höher der Wert sei, umso teurer seien diese. Fazit: In einem Umfeld mit einer extrem niedrigen Volatilität mache der Kauf von Volatilität deutlich mehr Sinn als der Verkauf von Volatilität. (30.11.2023/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Mit Blick auf die Konjunktur stabilisieren sich zwar die Frühindikatoren für Deutschland wie der ifo-Geschäftsklimaindex, allerdings ist dessen absolutes Niveau mit 85 Punkten extrem niedrig und der Abwärtstrend seit Sommer 2021 weiterhin intakt, so Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG.So habe es in den vergangenen fünf Jahren nur zwei Phasen gegeben, in welchen die Stimmung noch schlechter gewesen sei - einmal mit dem Corona-Crash im März 2020 und durch die drohende Energiekrise im Herbst 2022. Summa summarum sei eine leichte Stabilisierung gut, und Winkler gehe davon aus, dass es nicht schlechter werde, was aufgrund der aktuellen Niveaus allerdings noch nicht bedeute, dass es besser werde.