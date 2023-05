- Auch im Hinblick auf die nächste Erhebung zeige sich, dass die Erwartungen der Verbraucher immer schlechter würden.



- Das seien schlechte Aussichten, vor allem wenn man bedenke, dass US-Verbraucher für 70 Prozent des Bruttoinlandproduktes (BIP) stünden und somit immens wichtig für die Konjunktur seien.



Mit Blick auf den US-Arbeitsmarkt sei hingegen keine Schwäche erkennbar. Mit 253.000 neugeschaffenen Stellen - erwartet worden seien 185.000 - falle der Arbeitsmarktbericht erneut stark aus und die Arbeitslosenquote falle auf nur 3,4 Prozent. In der deutschen Wirtschaft habe sich die Stimmung zwar leicht verbessert und der ifo-Geschäftsklimaindex sei zum sechsten Mal in Folge gestiegen. Doch sei im gleichen Zuge der Auftragseingang in der Industrie eingebrochen und verzeichne im März den größten Einbruch seit April 2020.



Fazit:



- Die nächsten Quartale würden schwierig



- Sowohl die Warnzeichen der Industrie, als auch diverse andere Warnsignale - wie die weiter restriktive Geldpolitik (Geldmarkt in den USA bei ca. 5%), inverse Zinsstrukturkurven und die zahlreiche Frühindikatoren, die den Weg in Richtung US-Rezession zeigen würden - sollten berücksichtigt und ernstgenommen werden. (09.05.2023/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Mit dem Ende des starken Winterhalbjahres stehen die tendenziell schwierigen Sommermonate vor der Tür, so Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG.Historisch betrachtet habe es sowohl beim DAX als auch beim Dow Jones im Juli häufig noch freundliche Kurse gegeben, während es ab August "gefährlich" geworden sei und die schwierige saisonale Phase beginne. Auch der MSCI World Index habe sich in diesem Jahr fast bilderbuchartig an den "Fahrplan" des guten Winterhalbjahres gehalten. Zwar werde die Luft jetzt dünner, doch gebe es noch keine charttechnischen Verkaufssignale.Beim Blick auf den US-Aktienmarkt zeige sich, dass wenige große Tech-Aktien die Indices nach oben ziehen würden, während sich die breite Masse der Aktien in diesem Jahr kaum bewegt habe - Nebenwerte sogar im Minus notieren würden. Summa summarum lasse sich festhalten, dass die Aktienmärkte gerade massive Widerstandszonen erreichen würden und sich bei der Entwicklung ein insgesamt sehr differenziertes Bild zeige.- Das vom Conference Board ermittelte US-Verbrauchervertrauen falle seit Jahresanfang wieder und beende die Erholung von Sommer letzten Jahres.