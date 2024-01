München (www.aktiencheck.de) - Beim Blick auf den NASDAQ 100 zeigt sich eine gesunde Konsolidierung, so Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG. Apple-Aktie durch die Kursverluste der letzten Tage bis zur 200-Tage Linie gefallen sei. Ein klares Bild zeige sich in den Unterschieden zu Apple, welches als Underperformer erscheine. Im Vergleich dazu würden sich viele Technologieaktien als attraktivere Optionen präsentieren. NVIDIA zeige sich als herausragender Akteur mit beeindruckender relativer Stärke auf dem Markt und präsentiere sich als "großer KI-Gewinner" im Vergleich zu anderen Technologieaktien. Im Vergleich zu Apple würden markante Unterschiede ins Gewicht fallen, insbesondere hinsichtlich der Ertragsdynamik. Mit einem Börsenwert von 1,3 Billionen USD setze NVIDIA ein weiteres Zeichen für seine starke Position im Markt. Anders als die meisten Aktien oder Indices, die von MACD weiterhin auf Short-Positionen hinweisen würden, stehe NVIDIA kurz davor ein Kaufsignal zu generieren. Besonders bemerkenswert sei, dass die NVIDIA-Aktie in den letzten Tagen weiter gestiegen sei, während Apple und der NASDAQ 100 gefallen seien. Mit dem jüngsten Überwinden der 500-USD-Marke entstehe auch charttechnisch ein neues Kaufsignal.Defensive Aktien als Neuentdeckung der Woche: Novartis ( ISIN CH0012005267 WKN 904278 ) setze seinen Aufwärtstrend mit zunehmender relativer Stärke fort. Trotz der Korrektur der Indices habe die Aktie einen Anstieg von 84 auf 91 CHF verzeichnen können. Das geschätzte Gewinnwachstum für die Jahre 2024, 2025 und 2026 betrage respektable +9%, +10% und +4%, während der Börsenwert auf beeindruckende 207 Mrd. CHF steige. Obwohl Pharma-Aktien nicht die gleiche Dynamik wie Technologieaktien aufweisen würden, präsentiere sich Novartis als äußerst robuste Investitionsmöglichkeit. Pharma-Aktien würden sich durch niedrigere Bewertungen, höhere Dividendenrenditen und solide Bilanzen auszeichnen. Das unterstreiche den Punkt, dass defensive Aktien nach einem eher unauffälligen Jahr 2023 beginnen würden, Boden gutzumachen. (10.01.2024/ac/a/m)