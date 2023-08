Allgemeines

Bonusprogramm

Doch nicht nur Neulinge haben einen Anspruch auf einen Bonus, sondern auch jene, die längst registriert sind. Man hat die Wahl zwischen verschiedenen Einzahlungsboni und Cashback oder Treueaktionen und dergleichen. Der Stammspieler wird somit stets belohnt.



Spielesortiment

Doch nun kommen wir zum spaßigen Teil. Die Spiele. Wichtig ist, dass es viele und vor allem gute Spiele mit guten Gewinnchancen gibt. Das ist eindeutig der Fall. Weit über 2.500 Spiele unterschiedlichster Hersteller werden hier angeboten. Die bekanntesten Hersteller sind Betsoft, Merkur Gaming, Evolution Gaming, NetEnt, Play’n GO und viele mehr.



Das sorgt dafür, dass alle Spielkategorien bestens abgedeckt sind. Das Sortiment reicht von klassischen Früchteslots über Spielautomaten für Tischspiele bis zum Live Casino, wo man sein Glück im Duell mit richtigen Croupiers und Dealern versuchen kann.



Bezahlmethoden

Weniger spannend liest sich diese Rubrik. Aber sie ist wichtig. Denn wem nützt das tollste Angebot, wenn es kompliziert ist, Geld einzuzahlen? Es wird vieles angeboten, was es dem Spieler leicht macht, am Spiel teilzunehmen. Zum Beispiel MasterCard, Sofort, paysafecard, ecoPayz, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Trustly, Skrill oder EPS. Somit ist auch hier für jeden was dabei. Besonders interessant könnten die Kryptowährungen sein. Denn anonymer geht es nicht. Transaktionen dauern je nach Bezahlart meist maximal 24 Stunden. Überweisungen können bis zu 5 Tage in Anspruch nehmen. Maximal 5000 Euro kann man auf einmal auszahlen. Größere Gewinne müssen aufgesplittet werden. Spesen fallen hingegen keine an.



Kundendienst

Natürlich braucht es auf Glücksspielseiten auch einen Kundendienst. Denn an wen sollte man sich wenden, wenn man Fragen oder Probleme hat? Der Support ist nicht nur mehrsprachig, sondern auch stets freundlich und steht mit kompetenten Informationen stets zur Seite. Der Live-Chat funktioniert rund um die Uhr. Die Alternative ist eine Support-E-Mailadresse. Hier braucht man etwas mehr Geduld.



Fazit

Massig viele Spiele treffen auf unglaubliche Boni. Bei Mr Bet lassen sich viele unterhaltsame, gewinnbringende und spannende Stunden verbringen. Wer Glück hat, sammelt so ganz nebenbei noch viele Gewinne ein. Das macht das Unterfangen zu einer tollen Abwechslung im ansonsten meist trüben oder anstrengenden Alltag. Probieren Sie es aus! Sie werden es nicht bereuen. (09.08.2023/ac/a/m)



Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) -Sind Sie noch auf der Suche nach dem besten Online Casino in Österreich? Dann haben wir einen Tipp für Sie. Mr Bet Casino Österreich, zu erreichen unter der URL https://mrbet.at/ garantiert endlose Stunden voller Spaß, Spannung, Unterhaltung und mit etwas Glück auch massig Gewinne. Na? Sind Sie neugierig geworden? Wir stellen das Portal gerne näher vor.Gegründet wurde das Mr Bet Casino im Jahr 2017 von der Betreibergesellschaft Faro Entertainment N.V. Casinos. Lizenziert und reglementiert wird es in Curacao.