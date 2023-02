12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Kurzprofil Wienerberger AG:



Die Wienerberger Gruppe (ISIN: AT0000831706, WKN: 852894, Ticker-Symbol: WIB, Wiener Börse-Symbol: WIE) ist ein international führender Anbieter von smarten Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit der Akquisition von Meridian Brick hat Wienerberger seine Position als ein führender Anbieter von Fassadenprodukten in Nordamerika weiter ausgebaut. (22.02.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Wienerberger-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Wienerberger AG (ISIN: AT0000831706, WKN: 852894, Ticker-Symbol: WIB, Wiener Börse-Symbol: WIE) unter die Lupe.Mit einem Umsatzanstieg von 25% auf EUR 4,98 Mrd. (davon 15% organisches Wachstum, leicht über dem Konsens von EUR 4,95 Mrd.) habe Wienerberger ein operatives EBITDA von EUR 1,02 Mrd. (+47%, davon 34% organisch) erzielt und damit sowohl die zuletzt in Aussicht gestellt Spanne von EUR 950 bis 970 Mio. als auch die Markterwartungen übertroffen. Bereinigt um Veräußerungsgewinne und Restrukturierungskosten habe das berichtete EBITDA bei EUR 1,03 Mrd. und damit ebenfalls deutlich über der Konsensprognose von EUR 984 Mio. gelegen. Das Unternehmen habe u.a. von einer klar positiven Preis/Kosten-Schere profitiert (Preiserhöhungen hätten die Kosteninflation von 15% überstiegen).Das Management habe versucht, die Outperformance zu relativieren, indem es rund EUR 110 Mio. als einmalige "Übererfüllung" bezeichnet habe (was wiederum auf ein nachhaltiges EBITDA von EUR 910 Mio. hindeute). Der Gewinn sei durch kurzfristige Marktanteilsgewinne (die Konkurrenz habe vorübergehend die Produktion aufgrund der hohen Gaspreise gedrosselt), eine anhaltend hohe Kapazitätsauslastung trotz bereits rückläufiger Nachfrage und unerwarteter Gewinne aus dem günstigen Einkauf von Plastikgranulat in Nordamerika inflationiert worden.Das Management habe, wie von dem Analysten geschätzt, eine Erhöhung der Dividende von EUR 0,75 auf EUR 0,90 vorgeschlagen.Die Finanzprognose für das laufende Jahr sehe ein EBITDA von mehr als EUR 800 Mio. (ohne Beitrag der Akquisition von Terreal) vor, was auf den ersten Blick weitgehend mit der Analysten-Schätzung von EUR 825 Mio. übereinstimme, jedoch ein gewisses Aufwärtspotenzial gegenüber dem Konsens von etwa EUR 785 Mio. impliziere. Das Ziel beinhalte Kosteneinsparungen in Höhe von EUR 45 Mio., womit Wienerberger auf dem besten Weg sei, die avisierten Einsparungen von EUR 135 Mio. im Zeitraum von GJ 21-23 zu erreichen. Die Kosteninflation werde konzernweit auf 10% geschätzt und sollte durch Preis-/Mix-Effekte gedeckt werden.Die letzte Empfehlung zur Wienerberger-Aktie lautet "Kauf", so Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 22.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.