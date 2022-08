5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.



6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Wien (www.aktiencheck.de) - Wienerberger-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Wienerberger AG (ISIN: AT0000831706, WKN: 852894, Ticker-Symbol: WIB, Wiener Börse-Symbol: WIE) weiterhin zu kaufen.Wienerberger habe mit den Zahlen des H1 2022 erneut die Markterwartungen übertroffen. Der Umsatz habe um 32% auf EUR 2,57 Mrd. gesteigert werden können. Selbst unter Berücksichtigung von Neukonsolidierungseffekten von rund 14% habe sich immer noch ein beeindruckendes organisches Wachstum gezeigt. Dieses sei im Wesentlichen durch Preiseffekte getrieben gewesen. Mit einem operativen EBITDA von EUR 545 Mio. habe der Konzern deutlich über der bereits Anfang Juli gegeben Indikation von EUR 530 Mio. Skaleneffekte gelegen, höhere Synergien aus den Übernahmen sowie eine positive Entwicklung der Preis-Kosten-Schere hätten die Gewinnsteigerung befeuert.Nachdem mit dem Trading Statement Anfang Juli das EBITDA-Ziel bereits von EUR 750-770 Mio. auf rund EUR 900 Mio. erhöht worden sei, habe sich das Management erneut etwas zuversichtlicher gezeigt und einen Wert von über EUR 900 Mio. in Aussicht gestellt. Für das laufende Geschäftsjahr hätten die Analysten ihre Umsatz- bzw. EBITDA-Prognosen um 8% bzw. 25% auf EUR 5,03 Mrd. bzw. EUR 939 Mio. erhöht.Volumenseitig habe sich die Neubauaktivität in Europa und in Nordamerika abgeschwächt und für das H2 2022 rechne der Konzern mit einem Marktrückgang um bis zu 5%. Für 2023 sei eine erste Indikation mit bis zu -10% gegeben worden. Der vor allem für das Rohrgeschäft relevante Infrastrukturbereich sowie der Renovierungsmarkt sollten sich jedoch weitestgehend stabil entwickeln. In diesen Segmenten generiere Wienerberger rund die Hälfte ihres Umsatzes. Unter der Berücksichtigung weiterer Preiserhöhungen und der Annahme, dass der Konzern Marktanteile gewinnen könne, sollte Umsatzseitig eine Outperformance gegenüber dem Markt gelingen.Das Thema Kosteninflation vs. Preiserhöhungen sei weiterhin bestimmend. In H1 2022 hätten Preiserhöhungen von 22% Kostensteigerungen von 16% gegenübergestanden. Für das H2 sei zumindest bei den Materialkosten nachlassender Druck avisiert worden. Demgegenüber stehe die Erwartung deutlich steigender Personalkosten (inflationsgetrieben), die primär im kommenden Jahr schlagend werden sollten. Aufgrund der Energieintensität (8% der Gesamtkosten in GJ 2021), primär in der Ziegelproduktion, müsse das Unternehmen den massiven Gas- und Strompreisanstieg verdauen. Aufgrund der frühzeitigen Absicherungen der benötigten Gasvolumina (für die Jahre 2022-24 aktuell 96%, 89% bzw. 77%) erscheine die Belastung jedoch kompensierbar, da von einem graduellen Anstieg auszugehen sei. Dank der hohen Preisdisziplin habe das Management in den letzten Jahren einen überzeugenden Track Record in puncto Kostenweitergabe erlangt.Im Rahmen der Ergebnispräsentation habe das Management darauf hingewiesen, dass die Abhängigkeit der Produktion von russischem Gas unter 20% betrage. Mit rund jeweils 7% Umsatzanteil seien Deutschland und Österreich die am meisten exponierten Länder.Im Zuge des laufenden Aktienrückkaufprogramms habe Wienerberger bisher rund 7,51 Mio. Aktien oder 6,52% des Grundkapitals erworben. Bis Ende September solle der Rahmen von 8,83 Mio. Aktien (7,7% des Grundkapitals) ausgeschöpft werden. Sollten die Aktien nicht als Akquisitionswährung eingesetzt werden, würden die Analysten von einem zeitnahen Einzug der Aktien ausgehen.Trotz einer Serie sehr guter Quartalszahlen habe die Wienerberger-Aktie im laufenden Jahr eine deutliche Abwertung erfahren. Dies sei nach Meinung der Analysten auf den Mix aus Unsicherheiten betreffend der europäischen Gasversorgung und Abschwächungstendenzen im Wohnbaumarkt (steigende Zinsen, Inflationsbelastung der disponiblen Einkommen) zurückzuführen. Für das GJ 2022 würden sich erneut Rekordergebnisse abzeichnen, aber der Marktfokus liege bereits auf dem GJ 2023. Trotz des Gegenwinds aufgrund der genannten Themen, erscheine den Analysten ein konstruktiverer "Bottom-Up"-Blick als geboten, zumal Wienerberger in der jüngeren Vergangenheit seine Krisenfestigkeit unter Beweis gestellt habe.Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, bestätigen sowohl das Kursziel von EUR 37,00 als auch die "Kauf"-Empfehlung für die Wienerberger-Aktie. Abgesehen vom signifikanten "Value"-Argument, gefalle ihnen die stringente strategische Ausrichtung mit Fokus auf ESG, das innovative Produktportfolio sowie die wertsteigernde Expansion durch M&A. (Analyse vom 25.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. 3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.