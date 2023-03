Börsenplätze Wienerberger-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Wienerberger-Aktie:

28,76 EUR -1,78% (10.03.2023, 15:21)



Wiener Börse-Aktienkurs Wienerberger-Aktie:

28,62 EUR -2,25% (10.03.2023, 16:18)



ISIN Wienerberger-Aktie:

AT0000831706



WKN Wienerberger-Aktie:

852894



Ticker-Symbol Wienerberger-Aktie:

WIB



Wiener Börse-Symbol Wienerberger-Aktie:

WIE



Kurzprofil Wienerberger AG:



Die Wienerberger Gruppe (ISIN: AT0000831706, WKN: 852894, Ticker-Symbol: WIB, Wiener Börse-Symbol: WIE) ist ein international führender Anbieter von smarten Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit der Akquisition von Meridian Brick hat Wienerberger seine Position als ein führender Anbieter von Fassadenprodukten in Nordamerika weiter ausgebaut. (10.03.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Wienerberger-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Wienerberger AG (ISIN: AT0000831706, WKN: 852894, Ticker-Symbol: WIB, Wiener Börse-Symbol: WIE) weiterhin zu kaufen.Nach einem Rekordjahr 2022 sehe sich Wienerberger in 2023 mit deutlich herausfordernderen Marktbedingungen konfrontiert. Der prognostizierte Rückgang bei Wohnimmobilien im laufenden Jahr erscheine Remis im Aktienkurs hinreichend eingepreist zu sein. Abgesehen von firmenspezifischen Überlegungen sei der Investment Case nach Meinung des Analysten weitgehend von der Stabilisierung oder sogar einem moderaten Aufschwung, den die Konsensprognosen für 2024 antizipieren würden, determiniert. Da der Wohnungsneubau von den Auswirkungen des Zinserhöhungszyklus und der hohen Inflation auf die privaten Einkommen sowie dem Verbrauchervertrauen abhängig sei, bleibe nach Ansicht des Analysten ein Risiko für 2024 bestehen. Nichtsdestotrotz sollte der Konzern weiterhin ein attraktives Gewinnniveau (ein EBITDA von EUR 800 Mio. impliziere einen Gewinn je Akie von ca. EUR 3,30) sowie hohe Cashflows generieren.In Kombination mit der stringenten Strategieumsetzung (inkl. M&A), hoher Preisdisziplin, Bilanzqualität und attraktiver Bewertung (deutliche Abschläge zur Peer-Gruppe) bestätigt Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, die "Kauf"-Empfehlung für die Wienerberger-Aktie und das Kursziel von EUR 37,00. (Analyse vom 10.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity