Wiener Börse-Aktienkurs Wienerberger-Aktie:

29,58 EUR +1,51% (08.01.2024, 17:35)



ISIN Wienerberger-Aktie:

AT0000831706



WKN Wienerberger-Aktie:

852894



Ticker-Symbol Wienerberger-Aktie:

WIB



Wiener Börse-Symbol Wienerberger-Aktie:

WIE



Kurzprofil Wienerberger AG:



Die Wienerberger Gruppe (ISIN: AT0000831706, WKN: 852894, Ticker-Symbol: WIB, Wiener Börse-Symbol: WIE) ist ein international führender Anbieter von smarten Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit der Akquisition von Meridian Brick hat Wienerberger seine Position als ein führender Anbieter von Fassadenprodukten in Nordamerika weiter ausgebaut. (08.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wienerberger-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der Wienerberger AG (ISIN: AT0000831706, WKN: 852894, Ticker-Symbol: WIB, Wiener Börse-Symbol: WIE) unter die Lupe.Bei Wienerberger tue sich was. Der österreichische Ziegelproduzent habe im vergangenen Jahr mit dem negativen Trend in der Bauwirtschaft zu kämpfen gehabt. Wienerberger kooperiere jedoch mittlerweile mit Roboter-Unternehmen und sei auch im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) unterwegs. Damit suche der Wiener Konzern auch neue Wege für sein Geschäftsmodell. Mit einem KGV von unter 10, einer technologisch seht guten Aufstellung sowie einem ansprechenden Chartbild sei Wienerberger eine interessante Story, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.01.2024)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Wienerberger-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Wienerberger-Aktie:29,60 EUR +1,65% (08.01.2024, 17:52)