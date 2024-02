3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze Wienerberger-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Wienerberger-Aktie:

30,82 EUR -5,52% (21.02.2024, 10:55)



Wiener Börse-Aktienkurs Wienerberger-Aktie:

30,78 EUR -5,58% (21.02.2024, 10:56)



ISIN Wienerberger-Aktie:

AT0000831706



WKN Wienerberger-Aktie:

852894



Ticker-Symbol Wienerberger-Aktie:

WIB



Wiener Börse-Symbol Wienerberger-Aktie:

WIE



Kurzprofil Wienerberger AG:



Die Wienerberger Gruppe (ISIN: AT0000831706, WKN: 852894, Ticker-Symbol: WIB, Wiener Börse-Symbol: WIE) ist ein international führender Anbieter von smarten Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit der Akquisition von Meridian Brick hat Wienerberger seine Position als ein führender Anbieter von Fassadenprodukten in Nordamerika weiter ausgebaut. (21.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Wienerberger-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Wienerberger AG (ISIN: AT0000831706, WKN: 852894, Ticker-Symbol: WIB, Wiener Börse-Symbol: WIE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das operative EBITDA des Geschäftsjahres 2023 in Höhe von EUR 811 Mio. EUR (-21% unter 2022) habe der vom Unternehmen ausgegeben Guidance von EUR 800-820 Mio. und den Markterwartungen entsprochen. Dies sei vor dem Hintergrund einer schwächer als angenommenen Umsatzdynamik erreicht worden. Der Umsatz von EUR 4,22 Mrd. (-15%, inkl. negativer Währungseffekte) habe unter dem Konsens von EUR 4,33 Mrd. gelegen.Das berichtete EBITDA von EUR 783 Mio. sei durch Restrukturierungskosten von EUR 38 Mio. sowie negativen Währungseffekten in Höhe von EUR 19 Mio. belastet worden, welche die Effekte aus M&A-Konsolidierung von ca. EUR 6 Mio. und Veräußerungsgewinne von ca. EUR 11 Mio. überkompensiert hätten.Entsprechend der Analysten- und der Markterwartungen habe das Management eine stabile Dividende von EUR 0,90 pro Anteilsschein vorgeschlagen.Für das Geschäftsjahr 2024 erwarte das Management ein operatives EBITDA zwischen EUR 860 Mio. und EUR 890 Mio. Dies beinhalte einen Beitrag von Terreal (werde ab Q2 konsolidiert) von ca. EUR 90 Mio. Positiven Effekten aus Kapazitätsanpassungen und Kosteneinsparungen stehe ein Ergebnis-Entgang aus dem erwarteten Marktrückgang entgegen. Nachdem das Unternehmen noch kürzlich von einem EBITDA von etwa EUR 900 Mio. (einschließlich EUR 100 Mio. von Terreal) ausgegangen sei, sei zu konstatieren, dass das untere Ende der nun ausgegebenen Gewinnspanne eine gewisse Abwärtsrevision impliziere.Zwar sollte sich die Wohnbauaktivität im Laufe des Jahres zunehmend stabilisieren, allerdings könne der Gewinnausblick für das Geschäftsjahr 2024 nicht vollumfänglich überzeugen, da das untere Ende der Spanne ein moderates Abwärtsrevisionspotenzial (auf bereinigter Basis) impliziere.Die letzte Empfehlung zur Wienerberger-Aktie lautete "Kauf", so Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 21.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen