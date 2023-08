Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Wienerberger AG:



Die Wienerberger Gruppe (ISIN: AT0000831706, WKN: 852894, Ticker-Symbol: WIB, Wiener Börse-Symbol: WIE) ist ein international führender Anbieter von smarten Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit der Akquisition von Meridian Brick hat Wienerberger seine Position als ein führender Anbieter von Fassadenprodukten in Nordamerika weiter ausgebaut. (10.08.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Wienerberger-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Wienerberger AG (ISIN: AT0000831706, WKN: 852894, Ticker-Symbol: WIB, Wiener Börse-Symbol: WIE) unter die Lupe.Wienerbergers Q2-Ergebnisse seien von verstärktem Umsatzdruck aufgrund schwächerer Nachfrage geprägt gewesen. Der Umsatz sei volumengetrieben um 19% auf EUR 1,15 Mrd. (vs. -9% in Q1) gesunken, das EBITDA sei um 25% auf EUR 212 Mio. zurückgegangen. Grund hierfür sei die Abschwächung der Absatzmärkte. So sei beispielsweise die Neubautätigkeit in Osteuropa und Deutschland um über 40% gesunken. Nordamerika habe sich dagegen widerstandsfähiger gezeigt. Im Rahmen des Kostensenkungsprogramms habe der Konzern Kosteneinsparungen i.H.v EUR 12 Mio. im Quartal realisieren können. Damit liege man auf Plan, die avisierten Gesamtjahreseinsparungen zu realisieren und so die Effekte des Umsatzrückgangs etwas abzufedern. Positiv sei anzumerken, dass die weiter hohe Kosteninflation von 8% im ersten Halbjahr durch Preissteigerungen mehr als habe kompensiert werden können. Für die zweite Jahreshälfte erwarte Wienerberger einen geringeren Inflationsdruck.Angesichts der verschlechterten Rahmenbedingungen habe Wienerberger den Marktausblick für Europa deutlich gesenkt. Für den Neubaumarkt werde nun mit -30% (ggü. bisher -15%) gerechnet, für den Renovierungs- und Infrastrukturmarkt gehe man jetzt von einem Rückgang um -15% (zuvor -3%) bzw. -10% (zuvor -5%) aus. In Nordamerika dagegen erwarte Wienerberger keine inkrementelle Eintrübung und habe die bisherigen Annahmen (Neubau -20%, Renovierung -3% und Infrastruktur -5%) bestätigt.Das Management habe die EBITDA-Prognose (exkl. der Konsolidierungseffekte von Terreal) für das laufende Jahr von "mehr als EUR 800 Mio." präzisiert und sehe das EBITDA nun zwischen EUR 800 und 820 Mio. für das Gesamtjahr. Dies entspreche dem Bloomberg-Konsens von EUR 812 Mio., liege jedoch leicht unterhalb der Analystenschätzung. Um die schwächeren Absatzmengen zu kompensieren, verstärke Wienerberger den Fokus auf Kosteneinsparungen sowie effizientes Management des Umlaufvermögens. Auch das Investitionsbudget werde gestrafft.Zusammengefasst sei im zweiten Quartal die Verschlechterung des Marktumfeldes in den Umsätzen deutlich sichtbar geworden. Auch wenn die Abwärtsrevision der europäischen Marktprognose nicht völlig unerwartet gekommen sei, sei das Ausmaß nach Ansicht der Analysten beträchtlich. Während die Marktschätzungen für das Geschäftsjahr 2023 mit der Managementprognose übereinstimmen würden, dürfte es seiner Ansicht nach für das Geschäftsjahr 2024 noch Revisionsbedarf geben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.