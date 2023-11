3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



Kurzprofil Wienerberger AG:



Die Wienerberger Gruppe (ISIN: AT0000831706, WKN: 852894, Ticker-Symbol: WIB, Wiener Börse-Symbol: WIE) ist ein international führender Anbieter von smarten Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit der Akquisition von Meridian Brick hat Wienerberger seine Position als ein führender Anbieter von Fassadenprodukten in Nordamerika weiter ausgebaut. (09.11.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Wienerberger-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Wienerberger AG (ISIN: AT0000831706, WKN: 852894, Ticker-Symbol: WIB, Wiener Börse-Symbol: WIE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem Wienerberger auf dem jüngsten Capital Market Day ein umfassendes Update vorgelegt habe, hätten die Q3-Ergebnisse und die Bestätigung des EBITDA-Ziels für das GJ 23 von EUR 800 bis 820 Mio. (ohne Terreal) wohl kein wesentliches Überraschungspotenzial enthalten. Die EBITDA-Prognose scheine sehr gut untermauert zu sein, während das bestätigte Ziel einer Net Debt/EBITDA von <1,1x nach Ansicht der Analysten der RBI einen stärkeren Mittelzufluss im vierten Quartal ankündige/erfordere.Im dritten Quartal sei der Umsatz um 15% auf EUR 1,08 Mrd. gesunken (organisch -14%), d.h. in einem ähnlichen Tempo wie im ersten Halbjahr. Das ausgewiesene EBITDA von EUR 217 Mio. und das operative EBITDA seien um etwa ein Viertel auf EUR 217 Mio. bzw. EUR 211 Mio. gesunken. Die Selbsthilfemaßnahmen der Gruppe hätten im dritten Quartal ca. EUR 12 Mio. beigetragen und sich in Q1-3 auf insgesamt EUR 34 Mio. belaufen.Weitere Kostensenkungen (z.B. durch Anpassungen von Instandhaltungsmaßnahmen, Schichtreduktionen/Aussetzungen, Personaleinsparungen) hätten sich im dritten Quartal in einer Größenordnung von EUR 20 Mio. bewegt (Q1-3 EUR 49 Mio.). Das Einsparungsziel für das Gesamtjahr aus diesen Maßnahmen liege bei rund EUR 70 Mio.In Bezug auf die regionalen Märkte sei festgestellt worden, dass sich Osteuropa etwas besser entwickelt habe als im ersten Halbjahr (die Analysten der RBI würden daran erinnern, dass der Abschwung in dieser Region früher eingesetzt habe), während sich der Infrastrukturmarkt in Westeuropa und Nordamerika etwas besser entwickelt habe als angenommen.Das Management habe auch einen aktualisierten Zeitplan für den Abschluss der Terreal-Übernahme vorgelegt, der nun für Ende 2023 oder Anfang 2024 vorgesehen sei.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research lautete "Kauf", so Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, zur Wienerberger-Aktie. (Analyse vom 09.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen