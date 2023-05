3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



Die Wienerberger Gruppe (ISIN: AT0000831706, WKN: 852894, Ticker-Symbol: WIB, Wiener Börse-Symbol: WIE) ist ein international führender Anbieter von smarten Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit der Akquisition von Meridian Brick hat Wienerberger seine Position als ein führender Anbieter von Fassadenprodukten in Nordamerika weiter ausgebaut. (11.05.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Wienerberger-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Wienerberger AG (ISIN: AT0000831706, WKN: 852894, Ticker-Symbol: WIB, Wiener Börse-Symbol: WIE) unter die Lupe.Wienerberger sei nach Ansicht des Analysten solide ins GJ 2023 gestartet. Trotz Umsatzrückgang habe der Ergebnisdruck in Q1 in Grenzen gehalten werden können. Der Jahresausblick sei bestätigt worden.In Q1 sei der Umsatz um 9% auf EUR 1,05 Mrd. zurückgegangen und habe den Erwartungen entsprochen. Laut Wienerberger bedeute dies eine deutliche Outperformance gegenüber der Entwicklung der Endmärkte. Laut Konzern sei die Neubautätigkeit um -28%, die Marktnachfrage in den Bereichen Renovierung und Infrastruktur um -11% bzw. -20% zurückgegangen.Mit einem Rückgang des EBITDA um 10% auf EUR 206 Mio. habe die Analystenerwartung übertroffen werden können. Bei EUR 100 Mio. weniger Umsatz seien lediglich rund EUR 22 Mio. ins Ergebnis "durchgesickert", was für eine gute Kostenkontrolle spreche. Der Gewinn pro Aktie (EUR 0,95 ggü. der Analystenschätzung von EUR 0,81) sei zusätzlich durch eine niedriger als angenommene Steuerquote begünstigt worden.Das Ergebnisziel für das laufende Jahr, ein EBITDA von mehr als EUR 800 Mio. (exkl. Konsolidierung von Terreal) zu erwirtschaften, sei bestätigt worden. Die Analystenprognose von EUR 839 Mio. liege etwas über dem aktuellen Konsens von EUR 810 Mio. Dass Wienerberger im saisonal schwächsten Quartal bereits fast genau ein Viertel der Prognose des Analysten erreicht hätten, interpretiere er als unterstützend für seine Schätzung. Positiv zu vermerken sei, dass die Kosteninflation (die durch Preiseffekte gedeckt werden solle), die zuletzt konzernweit mit 10% angegeben worden sei, nun bei weniger als 9% erwartet werde.Die letzte Empfehlung zur Wienerberger-Aktie lautete "Kauf", so Markus Remis, Analyst der RBI. (Analyse vom 11.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen