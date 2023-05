XETRA-Aktienkurs Wienerberger-Aktie:

28,00 EUR +0,94% (11.05.2023, 09:38)



Wiener Börse-Aktienkurs Wienerberger-Aktie:

27,90 EUR +0,65% (11.05.2023, 10:54)



ISIN Wienerberger-Aktie:

AT0000831706



WKN Wienerberger-Aktie:

852894



Ticker-Symbol Wienerberger-Aktie:

WIB



Wiener Börse-Symbol Wienerberger-Aktie:

WIE



Kurzprofil Wienerberger AG:



Die Wienerberger Gruppe (ISIN: AT0000831706, WKN: 852894, Ticker-Symbol: WIB, Wiener Börse-Symbol: WIE) ist ein international führender Anbieter von smarten Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit der Akquisition von Meridian Brick hat Wienerberger seine Position als ein führender Anbieter von Fassadenprodukten in Nordamerika weiter ausgebaut. (11.05.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Wienerberger-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Umsatz des Baustoffkonzerns Wienerberger (ISIN: AT0000831706, WKN: 852894, Ticker-Symbol: WIB, Wiener Börse-Symbol: WIE) stieg 2022 um 25 Prozent auf 5,0 Mrd. Euro, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das EBITDA sei um 48 Prozent auf 1,03 Mrd. Euro geklettert. Die Dividende solle um 20 Prozent auf 90 Cent je Aktie angehoben werden. Der weltgrößte Ziegelhersteller habe sich für das Geschäftsjahr 2023 das Ziel gesetzt, ein EBITDA von über 800 Mio. Euro zu erwirtschaften. Wienerberger habe zudem beschlossen, im Zeitraum vom 31. März bis voraussichtlich 3. Mai eigene Inhaberstammaktien zum Marktpreis über die Wiener Börse zu erwerben. Insgesamt könnten bis zu eine Mio. Aktien, das entspreche bis zu rund 0,9 Prozent des Grundkapitals, zu einem Kurs zwischen 1,00 und 32,50 Euro je Aktie rückerworben werden. Die Aktien sollten sowohl als Transaktionswährung für Unternehmensakquisitionen als auch zu anderen Zwecken verwendet werden.Damit aber noch nicht genug der guten Nachrichten: Die Ratingagentur Moody's hebe Wienerberger auf Investment-Grade-Rating an. Die Anhebung des Ratings auf "Baa3" spiegele die starke Performance von Wienerberger in den letzten Jahren wider und unterstreiche die erfolgreiche Transformation zu einem umfassenden Anbieter von ökologischen und intelligenten Lösungen für Renovierung, Neubau und Infrastruktur.Die Ratingagentur geht davon aus, dass die Wienerberger Gruppe ihr organisches und anorganisches Wachstum weiterhin auf robuste Endmärkte konzentrieren und damit die Zyklizität ihres Geschäftsprofils verringern wird, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 18/2023)Börsenplätze Wienerberger-Aktie: