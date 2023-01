Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Halbleiterindustrie hatte 2022 ein schwieriges Jahr, in dem der Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index (SOX) von seinem Höchststand bis zum Tiefpunkt im Oktober mehr als 45% in USD verlor, so die Analysten von Postbank Research.



Dieser Verlust sei das Ergebnis von Zinssensitivität, Lieferkettenproblemen, die durch Chinas Null-Covid-Politik verursacht worden seien, geopolitischen Spannungen und einem Rückgang der Nachfrage gewesen. Obwohl weiterhin mit einem Umsatzrückgang gerechnet werde, bestehe eine starke Nachfrage in den Bereichen Automobil, Industrie, Cloud-Rechenzentren und Telekommunikation. Angesichts eines Rückgangs des Konsens-EPS um mehr als 25% für 2023 - mit bereits eingepreisten negativen Nachrichten für die stärkeren Segmente der Branche, der Schlüsselrolle von Halbleitern in der Technologie-Wertschöpfungskette, zunehmendem Rückenwind bei allen Anwendungen und strukturellen Verbesserungen der Rentabilität - dürfte die Preissetzungsmacht der Branche das Umsatzwachstum 2023 positiv beeinflussen.



Zunehmender Rückenwind bei Anwendungsmöglichkeiten, Rentabilitätsverbesserungen und allgemeine Preissetzungsmacht dürfte die Halbleiterumsätze 2023 unterstützen. (Ausgabe vom 30.01.2023) (31.01.2023/ac/a/m)



