Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) (+0,3%) übernehme den Entwickler von Krebstherapien Ambrx Biopharma für USD 2 Mrd. Der Kurs des Zielunternehmens habe sich gestern mehr als verdoppelt.



Novartis (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278, Ticker-Symbol: NOT, SIX Swiss Exchange-Symbol: NOVN, NASDAQ OTC-Symbol: NVSEF) (+0,4%) habe mit seinem Wirkstoff gegen akute Leukämie, Scemblix, einen wichtigen Studienfortschritt erzielt.



Shell (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) (-3,2%) werde im Rahmen des Q4-Ergebnisses, das am 1. Februar veröffentlicht werde, eine außerordentliche Abschreibung im Ausmaß von bis zu USD 4,5 verbuchen. Der Energiekonzern stelle diese in Zusammenhang mit den zum Verkauf stehenden Raffinerie- und Chemiekapazitäten in Singapur.



Bei Samsung (ISIN: US7960502018, WKN: 881823, Ticker-Symbol: SSUN) (-2,2%) sei der operative Gewinn auf vergleichbarer Basis im vierten Quartal um 35% auf KRW (Südkoreanische Won) 2,8 Bio. zurückgegangen und habe damit die Markterwartungen von im Schnitt KRW 4,3 Bio. Verfehlt. (09.01.2024/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Bei Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) (-8%) sorgte die (sichere) Notlandung einer Boeing 737-9 MAX der Alaska Airlines am letzten Freitag für Aufsehen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Bei der Maschine sei eine Rumpfplatte inklusive Fenster geborsten, was die US-Flugaufsichtsbehörde FAA auf den Plan gerufen habe, für die rund 170 Maschinen des Typs eine sofortige Überprüfung anzuordnen.