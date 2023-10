Kryptowährungen weiterhin attraktiv

Spot-ETFs statt Future-ETFs

Bislang gibt es in den USA ausschließlich sogenannte Future-ETFs mit Bitcoin. Diese Fonds besitzen keine eigenen Coins, sondern schließlich Termingeschäfte ab. Dadurch sind sie nicht nur wesentlich schwerer zu durchschauen als ein Spot-ETF. Bei unerwarteten Kursentwicklungen können sich auch erhebliche Abweichungen ergeben. Bei einem Spot-ETF hält der Fonds die Bitcoin-Werte hingegen direkt. Es hat in der Vergangenheit immer wieder Versuche gegeben, solche Spot-ETFs in den USA zu etablieren. Die scheiterten aber bisher immer an der Börsenaufsicht SEC, die das Manipulationsrisiko für zu groß hielt. Viele Beobachter erwarten, dass die SEC ihren Widerstand nun zumindest teilweise aufgeben könnte. Wenn der Antrag von Blackrock Erfolg hat, dürften andere Unternehmen bald nachziehen.



Keine Bitcoin-ETFs in der EU

In der EU ist allerdings nicht mit einem ähnlichen Kurswechsel bei Bitcoin-ETFs zu rechnen. Der Grund dafür ist die UCITS-Rechtlinie, die eine Diversifikation bei ETFs vorschreibt. Kein einzelner Bestandteil darf einen Anteil von mehr als 20 % am Gesamtwert aufweisen. Ein Fonds, der lediglich den Bitcoin-Kurs abbildet, ist damit nicht möglich. Allerdings gibt es durchaus Alternativen. ETPs wie ETC Group Phsyical Bitcoin oder CoinShares Physical Bitcoin bilden den Bitcoin-Kurs 1:1 nach und können über ihr Börsenkürzel genauso einfach gehandelt werden wie Aktien oder Investmentfonds. Ähnliche Produkte gibt es auch für andere bedeutende Kryptowährungen wie Ethereum, Ripple, Solana oder Litecoin. Da diese ETPs durch die jeweilige Kryptowährung vollständig gedeckt sind, werden Kursschwankungen in Echtzeit erfasst. Tatsächlich unterscheiden sich diese Produkte in vielerlei Hinsicht kaum von klassischen ETFs. Allerdings spielen sie auf dem europäischen Kryptomarkt nur eine untergeordnete Rolle. Das dürfte auch daran liegen, dass sie von Unternehmen herausgegeben werden, die den Anlegern kaum ein Begriff sind.



Steigendes Interesse an Krypto-Investments

Das könnte sich ändern, wenn Blackrock mit seinen Plänen für einen Bitcoin-ETF in den USA Erfolg hat. Schließlich handelt es sich um die größte Investmentgesellschaft der Welt, die Vermögen im Wert von mehr als 2 Billionen US-Dollar verwaltet. Wenn Blackrock in Bitcoin investiert, werden auch hierzulande die Anleger vermehrt nach solchen Finanzprodukten verlangen. Das betrifft gerade Investoren, die sich bislang zurückhalten, weil sie das Prinzip von Kryptowährungen nicht verstehen oder das Risiko für zu hoch halten. Banken und Anlageberater werden eher dazu geneigt sein, Krypto-Fonds für das Portfolio zu empfehlen. Aber auch die Nachfrage nach Blockchain-Aktien wie Grayscale oder Bitcoin Group dürfte steigen. Das alles wird auch Auswirkungen auf das Investitionsklima haben: Deutsche Blockchain-Start-ups könnten es zukünftig erheblich leichter haben, an Kapital zu kommen.



Vor allem indirekte Auswirkungen

Die Zulassung von Bitcoin-ETFs in den USA dürften also vor allem indirekte Auswirkungen auf Anleger in Deutschland haben. Das liegt zum einen daran, dass es vergleichbare Produkte hierzulande schon längst gibt, auch wenn diese nicht den Namen ETF tragen. Neue Anlagemöglichkeiten ergeben sich dadurch also nicht. Zum anderen investieren deutsche Krypto-Investoren ohnehin lieber direkt in Coins oder auch in CFDs. Allerdings ist zu erwarten, dass sich zunehmend auch konservative Anleger für Kryptowährungen interessieren, was durchaus dazu führen könnte, dass neue Finanzprodukte entstehen. Die wichtigste Auswirkung für deutsche Anleger ist vielleicht eine ganz andere: Wer bereits Kryptowährungen hält, profitiert von der steigenden Nachfrage in der Form von Kursanstiegen. (04.10.2023/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Auf dem Papier sind Investitionen in Kryptowährungen für Kleinanleger perfekt: Es ist möglich, Kleinstbeträge anzulegen, und die potentielle Rendite ist hoch. In der Praxis gibt es aber zahlreiche Probleme, von technischen Barrieren bis hin zu hohen Transaktions- und Umrechnungsgebühren. Investoren wünschen sich daher schon seit langem Krypto-ETFs, um den Zugang zum Markt zu erleichtern. Bisher scheiterte das in Europa und Nordamerika immer an regulatorischen Vorgaben. Zuletzt geriet aber Bewegung in die Sache. 2021 ging zum ersten Mal in Kanada ein Bitcoin-ETF an den Start. Nun hat Finanzriese Blackrock den US-Markt ins Visier genommen und die Zulassung für einen eigenen Bitcoin-ETF beantragt. Profitieren auch Anleger in Deutschland von dieser Entwicklung?Nach dem Krypto-Preissturz von 2022 hatten sich viele Anleger von Kryptowährungen abgewandt. 2023 haben sich die Kurse aber deutlich erholt und verharren auf einem stabilen Niveau. Analysten sind deshalb wieder optimistischer geworden. Dazu trägt auch die Beobachtung bei, dass der Bitcoin-Kurs sich zunehmend an der allgemeinen Marktlage orientiert, was für eine anhaltende Stabilisierung spricht. Kryptowährungen sind aktuell auch deshalb interessant, weil 2024 ein richtungsweisendes Ereignis bevorsteht: Das Bitcoin-Halving führt dazu, dass die Geldmenge der wichtigsten Kryptowährung in Zukunft langsamer anwächst. Laut dem Krypto-Portal coin-update folgte auf ein Halving in der Vergangenheit immer ein deutlicher Kursanstieg. Davon profitierten nicht nur Bitcoin selbst, sonder auch andere Kryptowährungen wie Ethereum oder Ripple. Insgesamt ist der Ausblick bei Kryptowährungen also weiterhin positiv. Die Entwicklung bei Bitcoin-ETFs ist also auch für deutsche Anleger interessant.