Die Markterwartung sei, dass spätestens im ersten Quartal 2024 Zinssenkungen anstehen könnten. "Derzeit spricht viel dagegen. Sollte die Rezession länger andauern, könnten in vielen kleineren Unternehmen die Cashflows einbrechen. Das gepaart mit höheren Lohnforderungen könnte sich negativ auf die notwendigen Zukunftsinvestitionen auswirken", erkläre Mathias Beil.



Betrachte man die jüngsten Entwicklungen am Aktienmarkt, dann sei die Bewertung der DAX-Aktien um 10 Prozent teurer als im Oktober letzten Jahres. Globale Aktien seien im Vergleichszeitraum im Schnitt rund 40 Prozent teurer bewertet. Der S&P 500 sei derzeit im Schnitt mit einem KGV von 20 bewertet, was einer Steigerung von 20 Prozent entspreche.



"Das ist nichts für schwache Nerven", sage Mathias Beil. "Zusätzlich lässt die Tatsache, dass der jüngste DAX-Rekord mit relativ geringen Umsätzen zustande gekommen ist, an der Widerstandsfähigkeit in turbulenten Phasen zweifeln", fahre Beil fort. Von den 40 DAX-Werten seien im laufenden Jahr nur 15 stärker als der DAX gestiegen, 14 hätten weniger zugelegt als der DAX und sogar 11 Titel hätten verloren. Hinzu komme, dass der DAX ein Performanceindex sei. "Rechnet man die Dividenden heraus und blickt auf den Kursindex, dann sind wir vom Allzeithoch noch ein gutes Stück entfernt", erkläre Beil.



Einen kompletten Ausstieg am Aktienmarkt halte Kapitalmarktexperte Beil für die falsche Konsequenz. Die Aktienquote könnte aber etwas reduziert werden. Vor allem für konjunktursensitive Werte sehe Beil schwierigere Zeiten. "Die Global Player in den Branchen Gesundheit und Technologie sollten diese Börsenphase am besten überstehen. Vorzuziehen sind daher Papiere aus der Gesundheits- und Technologie-, aber auch in der Immobilienbranche gibt es Chancen", sage Beil. (30.06.2023/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Mit rund 14 Prozent Plus hat der DAX ein sehr ordentliches erstes Halbjahr hinter sich gebracht, so die Analysten der Sutor Bank.Hinzu komme ein erst kürzlich erreichtes neues Allzeithoch mit 16.357 Punkten. Doch könnte aus Sicht von Mathias Beil, Leiter Private Banking bei der Hamburger Sutor Bank, ein schwieriges zweites Halbjahr an den Kapitalmärkten anstehen. "Die Vorzeichen einer zähen zweiten Jahreshälfte mehren sich", erkläre Beil. Die letzten Inflationszahlen hätten gezeigt, dass der Trend hin zu einer niedrigeren Inflation insbesondere in Deutschland längst nicht stabil sei, eine Rezession sei faktisch schon bestätigt. Der DAX-Rekord beruhe zudem auf nur geringen Börsenumsätzen, was ebenfalls die Frage aufwerfe, wie stabil das Hoch sei. Einen kompletten Ausstieg am Aktienmarkt halte Beil für nicht angebracht, doch könnten die Zeiten für konjunktursensitive Titel schwieriger werden.