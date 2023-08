Arten von E-Commerce-Plattformen

Aspekte, die bei der Auswahl einer E-Commerce-Plattform zu berücksichtigen sind

Jede SaaS-Plattform ist mit einer monatlichen Gebühr verbunden. Andererseits erfordern Open-Source-Plattformen die Mitarbeit eines Programmierers, sodass beide Optionen mit Kosten verbunden sind. Berücksichtigen Sie sämtliche Kosten, die mit der jeweiligen Lösung verbunden sind. Analysieren Sie die Preispakete und informieren Sie sich über die Einschränkungen der jeweiligen Plattform, bevor Sie eine Entscheidung treffen.



DIE INTEGRATIONEN MIT ANDEREN TOOLS



Dieser Punkt ist wahnsinnig wichtig. Heute ist kein Onlineshop mehr eine einsame Insel. Sie müssen Ihren Shop mit Zahlungsgateways, Kurierplattformen, CRMs und vielen anderen Tools integrieren. Sogar Dealavo muss in Ihren Shop integriert werden, wenn Sie die erweiterte Preisüberwachung mit Dealavo und Dynamic Pricing nutzen möchten.







Vergewissern Sie sich, dass Ihre neue Plattform leicht mit anderen E-Commerce-Tools integrierbar ist. Wie beim Headless-Commerce ist die API der anerkannte globale Standard, der dies möglich macht. Bitten Sie Ihren künftigen Anbieter um ein entsprechendes Angebot.



DIE SHOP-FUNKTIONALITÄT



Die meisten E-Commerce-Plattformen verfügen heutzutage bereits über ein sehr breites Spektrum an Funktionen (z. B. in Bezug auf Zahlungsmodalitäten, Produktpräsentation und Navigation). Wenn es jedoch irgendwelche Funktionen gibt, ohne die Sie nicht auskommen, sollten Sie prüfen, ob die Plattform diese anbietet, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Die spätere Suche nach externen Plug-ins kann eine ziemliche Tortur sein (dies gilt natürlich nicht für Open-Source-Plattformen, da solche ja gerade auf solchen Plug-ins basieren).



DAS SLA



Jede SaaS-Plattform sollte Ihnen Informationen über die angebotene Servicequalität (das SLA) zur Verfügung stellen. Das SLA bezieht sich in erster Linie auf die Zeitspanne, in der Ihre Plattform voll funktionsfähig und für die Kunden verfügbar ist (die sog. Uptime). Je höher der SLA-Wert, desto besser, aber alles über 99 % ist heutzutage so gut wie Standard. Ein SLA von 99 % bedeutet zum Beispiel, dass Ihr E-Shop nur knapp vier Tage im Jahr ausfallen darf.



DIE SKALIERBARKEIT



Entscheiden Sie sich von Anfang an für eine Plattform, die mit Ihrem Shop wachsen kann. Für gewöhnlich ist dies sowohl bei SaaS- als auch bei Open-Source-Plattformen möglich, aber es ist wichtig, sich beim SaaS-Anbieter zu erkundigen, welche Einschränkungen für einen bestimmten Preisplan gelten. In vielen Fällen treffen Sie auf ein bestimmtes Limit für die Anzahl der Einträge oder Aufträge, die Sie pro Monat in einem bestimmten Paket bearbeiten können. Der Zugang zu mehr Ressourcen ist im Allgemeinen durch ein Upgrade auf ein höheres (teureres) Paket möglich.



DIE CYBERSICHERHEIT



Wenn Sie mit einer Open-Source-Plattform arbeiten, liegen die Probleme der Cybersicherheit allein auf Ihren Schultern. Wenn Sie mit einer SaaS-Plattform arbeiten, liegt die Verantwortung dafür in erster Linie beim Anbieter. Bevor Sie einen Vertrag unterzeichnen, sollten Sie prüfen, welche Sicherheitsmaßnahmen das betreffende Unternehmen zum Schutz Ihrer Daten und Ihrer Kunden ergreift. Je mehr solcher Schutzmaßnahmen, desto selbstverständlich besser.



DIE SEO



Sie wollen doch sicher für Ihren Shop werben, nicht wahr? Wenn ja, dann ist die SEO ein wichtiger Bestandteil Ihrer Online-Präsenz. Eine gute Sichtbarkeit bei Google kann Ihnen helfen, viele Kunden zu gewinnen. Achten Sie jedoch darauf, dass die von Ihnen gewählte Plattform SEO-freundlich ist. Bei Open-Source-Plattformen (wie WooCommerce) ist dies kein Problem, da Sie den Code der Website nach Belieben ändern und optimieren können. SaaS-Plattformen eignen sich ebenfalls für die SEO-Optimierung, aber es wichtig zu prüfen, was sie in dieser Hinsicht bieten. Informieren Sie sich vor allem darüber, ob Ihr Shop für mobile Geräte angepasst sein wird (eine wichtige SEO-Anforderung!), ob er schnell lädt und ob Sie neue Inhalte (z. B. in Ihrem Blog) frei hinzufügen können.



DIE BENUTZUNGSFREUNDLICHKEIT



Sie oder Ihr Team werden Hunderte von Arbeitsstunden mit einer bestimmten E-Commerce-Plattform verbringen. Dies ist Grund genug, nach einer Plattform zu suchen, die intuitiv und einfach zu bedienen ist. Glauben Sie daran, dass die Frustration über eine Plattform, die nicht so funktioniert, wie Sie es erwarten, schneller kommt, als Sie denken. Zum Glück können Sie dieses Problem vermeiden, indem Sie einfach ein Demo oder einen Testzeitraum nutzen. Dabei prüfen Sie, ob die jeweilige Plattform intuitiv und einfach zu bedienen ist.



Expandieren Sie Ihren Onlineshop mit Dealavo

Wir hoffen, dass dieser kurze Artikel Ihnen geholfen hat, die wichtigsten Punkte zu verstehen, die bei der Auswahl einer E-Commerce-Plattform zu beachten sind. Wie auch immer Sie sich entscheiden, vergessen Sie nicht, wie wichtig die Überwachung und Optimierung der Preise in Ihrem Shop ist! Unser Tool ist vollständig auf die Bedürfnisse der E-Commerce-Branche zugeschnitten. Lesen Sie mehr über unsere Tools Repricing mit Dealavo und ROAS Booster, um mehr zu erfahren. (11.08.2023/ac/a/m)











Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Wenn Sie ein E-Commerce-Unternehmen betreiben, kann es sein, dass Sie Ihre E-Commerce-Plattform wechseln müssen, zum Beispiel wenn die alte Lösung aufgrund der wachsenden Größe oder Beliebtheit Ihres Shops nicht mehr ausreicht. Jeder, der einen E-Shop eröffnen will, muss ebenfalls eine Plattform für sich wählen. Man kann beruhigt sagen, dass dies eine der wichtigsten Entscheidungen in jedem E-Commerce-Unternehmen ist. Was sollte also bei der Auswahl einer E-Commerce-Plattform beachtet werden?Es gibt mindestens acht grundlegende Punkte, die es zu prüfen gilt. Doch bevor wir dazu kommen, wollen wir uns die vier Haupttypen von E-Commerce-Plattformen ansehen, unter denen Sie auswählen können.Solche Plattformen werden den Kunden auf den Servern des Dienstanbieters zur Verfügung gestellt. Sie ermöglichen es den Verkäufern, einen vorgefertigten E-Shop für ein monatliches Abonnement zu nutzen. Es ist eine beliebte und kostengünstige Lösung für E-Commerce-Start-ups, aber auch für kleine und mittlere Shops.Wenn Sie sich für eine E-Commerce-Plattform entscheiden, müssen Sie keine Software kaufen oder herunterladen; alles ist in der Cloud verfügbar. Alles, was Sie brauchen, ist eine Domain für Ihren Shop (ein URL) und Sie sind praktisch startklar! Sie können die SaaS-Plattform auf Ihrer Domain installieren und haben im Prinzip sofort Zugriff auf den fertigen Onlineshop. Oft bieten solche Plattformen (z. B.oder) ein intuitives Panel, sodass Sie Ihren Shop auch ohne Programmierkenntnisse verwalten können.Sie sind die billigste Option, aber nur dann eine Überlegung wert, wenn Sie einen erfahrenen Programmierer in Ihrem Team haben. Die Nutzung von Open-Source-Plattformen ist kostenlos und es werden keine Gebühren verlangt. Die Kosten für den Aufbau eines Dienstes hängen ausschließlich von der Anzahl und Komplexität der implementierten Funktionen und Lösungen ab. Open-Source-Plattformen (z. B.und) sind bekannt für ihre Flexibilität und die Möglichkeit, die Funktionen und die Layouts zu ändern.Hier ist es wichtig, nicht in die Falle zu tappen und zu denken, dass Open-Source-Plattformen nur für kleine Unternehmen geeignet sind. Wirklich viele große E-Shops nutzen sie! Um das Potenzial einer solchen Plattform voll ausschöpfen zu können, brauchen Sie jedoch jemanden, der sich mit Programmierung auskennt, denn die Erstellung eines Onlineshops auf diese Weise ist mit dem Aufbau einer neuen Website vergleichbar. Es ist sehr schwierig, wenn man nicht weiß, wie man es anstellen soll.Dedizierte E-Commerce-Plattformen sind eine Überlegung wert, wenn Sie viele benutzerdefinierte Funktionen benötigen, die auf dem Markt nicht verfügbar sind. Ehrlich gesagt ist es jedoch in der Regel möglich, eine Lösung zu finden, die nicht den Aufbau einer neuen E-Commerce-Plattformen von Grund auf erfordert.Zum Schluss möchten wir Ihnen noch eine andere, nicht standardisierte Art einer E-Commerce-Plattform vorstellen. Beim Headless-Commerce ist das Frontend vom Backend getrennt – diese beiden Schichten arbeiten völlig unabhängig voneinander, kommunizieren aber über APIs (sog. Anwendungsschnittstellen), die bestimmte Protokolle/Nachrichten (manchmal auch Calls genannt) verwenden, um nahtlos zusammenzuarbeiten.API-basierte Lösungen sind äußerst flexibel. Man könnte versucht sein zu sagen, dass es keine Beschränkungen für ihren Betrieb gibt und dass Ihr Onlineshop deswegen vollständig konfigurierbar ist. Sie stellen sicher, dass irgendwelche Änderungen an der Frontend-Schicht keine Änderungen am Backend erforderlich machen. Mit anderen Worten: Sie können das Aussehen des Shops modifizieren und müssen sich nicht um den Code der Website, die Datenbanken, die Produkte oder die Zahlungsangelegenheiten kümmern; alles bleibt intakt.Wie dedizierte Lösungen ist auch der Headless-Commerce für die fortschrittlichsten Onlineshops konzipiert, die maßgeschneiderte Lösungen und vollständige Personalisierung erfordern. Wenn Sie genau das brauchen, könnenunddie richtigen Lösungen bieten.Lassen Sie uns nun sehen, was bei der Auswahl einer bestimmten Plattform zu beachten ist.