Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) -Kannst du dich noch an die Lockdowns während der Pandemie erinnern? Wir saßen zu Hause und suchten nach einer Möglichkeit der Unterhaltung. Das Programm im Fernsehen reichte für die viele Freizeit, über die wir verfügten, nicht mehr aus. Viele von uns suchten sich daher andere und bessere Lösungen.Eine Option war das Spiel im live casino oder mit dem virtuellen Automatenspiel. Aber das ist auch keine Lösung für jeden Tag. Da boten sich Streaming Dienste wie Netflix, Disney +, Amazon Prime oder ähnliche Angebote an. Dort gibt es zahlreiche Filme, Dokus und eine Reihe von Serien für einen echten TV-Marathon.Den Streaming Anbietern bescherte die Zeit der Pandemie einen großen Ansturm an neuen Kunden. Klar, für vergleichsweise niedrige Beträge können wir stundenlang die besten Filme und Serien schauen und das alles ohne störende Werbung.Streaming-Dienste wie Netflix & Co. werden auch als OTT bezeichnet. OTT steht für Over-The-Top, was die Art und Weise der Bereitstellung von Filminhalten über das Internet beschreibt. Diese Inhalte können wir auf verschiedenen Geräten abrufen, wann immer wir wollen, und das über verschiedene Plattformen, etwa PC, Handy oder Tablet. Pay-TV oder Kabelfernsehen brauchen wir dafür nicht, ein Zugang zum Internet ist ausreichend.Die Zugänglichkeit von OTT-Inhalten ist einer der vielen Gründe, warum sie so beliebt sind. Davon abgesehen, stellen OTT-Anbieter inzwischen einige der besten Original Inhalte bereit. Um OTT-Inhalte zu streamen, benötigen die Kunden lediglich eine Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung und ein angeschlossenes Gerät, das Apps oder Browser unterstützt. Wo immer wir uns auf der Welt befinden, wir haben das Programm in unserer Sprache immer dabei.