RTP im Spiel – die Grundlagen für erfolgreiches Wetten

21 Segmente mit Koeffizient x1;



13 Segmente mit Koeffizient x2;



7 Segmente mit Koeffizient x5;



4 Segmente mit einem Koeffizienten von x10;



4 Coin Flip-Segmente;



2 Cash Hunt-Segmente;



2 Pachinko-Segmente;



1 Crazy Time-Segment.

Es ist leicht zu erkennen, dass das Segment mit dem Koeffizienten x1 am häufigsten aktiv ist. Daher führt eine Wette darauf im Durchschnitt in jeder dritten Runde zum Sieg. Es besteht auch eine gute Chance, Zugang zur Coin Flip-Runde zu erhalten. Die Wahrscheinlichkeit, andere Bonusmodi auszulösen, wird etwas geringer sein, aber die Höhe der potenziellen Gewinne wird dort bei Weitem höher sein.



Die Bedeutung von Bonusrunden im Spiel

Durch verantwortungsvolles Spielen können Sie Ihre Gewinnchancen steigern. Seine Regeln laufen darauf hinaus, ein bestimmtes Spiellimit für den Tag festzulegen und dieses strikt einzuhalten. Bei Crazy Time können Sie in einem breiten Spektrum wetten, sodass die Einhaltung Ihrer Bankroll-Limits kein Problem darstellt. Mit Bonusrunden können Sie die folgenden Belohnungen bekommen:



Coin Flip mit einem maximalen Gewinn von x5.000;



Cash Hunt mit einem maximalen Gewinn von x10.000;



Pachinko mit einem maximalen Gewinn von x10.000;



Crazy Time mit einem maximalen Gewinn von x20.000.

Nicht nur die attraktiven Gewinnchancen motivieren Spieler dazu, Bonusrunden auszuprobieren. Diese zeichnen sich vielmehr durch ihre dynamische Spielweise und fesselnde Interaktion aus. Jedes Bonusspiel findet auf einem separaten Spielfeld statt, was sie bei Spielern so interessant und beliebt macht.



RTP-Änderungen während der Crazy Time-Bonusrunden

Um sich ein umfassenderes Bild von modernen Live-Spielen zu machen, lesen Sie einfach die entsprechenden Seiten auf der Website des Anbieters. Der Entwickler beschreibt jeden Aspekt, der den Spielern hilft, die erfolgversprechendste Strategie auszuwählen. Jede Bonusrunde eines Live-Spiels hat ihre eigenen Eigenschaften. So liegt der RTP bei Crazy Time bei 94,6 Prozent, während er bei Pachinko 94,3 Prozent erreicht. Hierbei ist zu beachten, dass sich die Höchstquoten in den Bonusrunden erheblich voneinander unterscheiden können. In der Coin-Flip-Runde liegen die Gewinnchancen bei 50/50, was den Spielablauf verständlicher und den wahrscheinlichen Sieg vorhersehbar macht. In der Cash Hunt-Runde stehen 108 Sektoren zur Verfügung, in denen sich jeweils ein maximaler Multiplikator verbergen kann.



Bonusspiele in diesem Casino haben klare Regeln und die Erfolgschancen hängen ausschließlich vom Spielglück ab. Hohe technische Parameter tragen nur dazu bei, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, nach einer unterhaltsamen und aufregenden Runde eine große Auszahlung zu erhalten. (22.11.2023/ac/a/m)











