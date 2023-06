Beginnen Sie damit, sich über die verschiedenen Anlageklassen zu informieren

Genauso wie man kein Wissenschaftler wird, ohne etwas über die Wissenschaft zu lernen, kann man kein erfolgreicher Investor werden, ohne unser Finanzsystem zu verstehen. Wenn Sie zum Beispiel ein Verständnis für die verschiedenen Anlageklassen entwickelt haben, werden Sie eine viel bessere Vorstellung davon haben, in welche Sie Ihr Geld investieren möchten. Sie könnten zum Beispiel in Bitcoin investieren, die Sie über Bitcoineer Offiziell kaufen können.



Legen Sie ein klares Budget und ein Endziel fest

Wenn Sie investieren, ist die Hälfte der Schlacht gewonnen, wenn Sie wissen, was Ihr Endziel ist und wie hoch Ihr Budget ist. Wollen Sie zum Beispiel im Laufe von zehn Jahren eine Million Dollar verdienen, dann wissen Sie, dass Sie einen Markt wählen müssen, der Ihr Startkapital im Laufe eines Jahrzehnts um diesen Betrag vervielfachen wird.



Ebenso sollten Sie sich ein Budget setzen und dieses bei Ihren Investitionen nicht überschreiten. Indem Sie streng mit dem Geld umgehen, verhindern Sie, dass Sie sich zu sehr verschulden oder von einem bestimmten Vermögenswert abhängig machen.



Wenig, aber oft: Die beste Strategie

Das Investieren meistert man nicht nach einem einzigen Trade, sondern durch lebenslange kleine, vorsichtige Zahlungen. Seien Sie die Schildkröte, nicht der Hase, und meistern Sie Ihre Disziplin.



Schließlich braucht Anlagevermögen Zeit, um an Wert zu gewinnen, und Ihr Geld kann sich nicht von der einen Sekunde auf die andere vermehren. Darüber hinaus sollten Sie in der Lage sein, Ihre einmal getätigten Investitionen wieder zu vergessen, damit Sie sie nicht zum falschen Zeitpunkt wieder herausziehen. (20.06.2023/ac/a/m)



Disclaimer:



Kryptoassets sind hochvolatile unregulierte Anlageprodukte. Es besteht somit kein EU-Anlegerschutz.



Alle Finanz- und Kryptomarktinformationen auf aktiencheck.de dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Führen Sie Ihre eigenen Recherchen durch, indem Sie sich an Finanzexperten wenden, bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen. Die Entscheidung, die nachstehenden Informationen zu lesen, ist rein freiwillig und stellt eine ausdrückliche Zusage/Garantie zugunsten von aktiencheck.de AG dar, von allen potenziellen rechtlichen Schritten oder durchsetzbaren Ansprüchen befreit zu sein.







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Für diejenigen, die daran interessiert sind, mehr Geld zu verdienen und es für sich arbeiten zu lassen - und nicht umgekehrt - öffnet das Investieren eine lukrative Tür zur finanziellen Unabhängigkeit und sogar zu großem Reichtum.Obwohl das Investieren in den letzten Jahren viel zugänglicher geworden ist, ist es für viele Menschen immer noch ein Mysterium. Es hat sein Image als verherrlichtes Glücksspiel, als wilder Westen oder als Domäne der Millionäre behalten. Diese Behauptungen sind zwar alle in gewisser Weise gerechtfertigt, aber sie sind eine ignorante Sichtweise auf die Welt des Investierens - die so viel mehr ist als nur eine Möglichkeit, Geld zu verdienen.Beim Investieren kann man faszinierende Lektionen über die Welt, die Wissenschaft, die Psychologie und die Wirtschaft lernen - und zwar auf eine Weise, wie man es in einem Universitätskurs niemals könnte. Es zwingt Sie dazu, die Gesellschaft aus einer differenzierteren, tiefgründigeren Perspektive zu betrachten und Ihre eigenen Entscheidungen darüber zu treffen, wohin sie sich Ihrer Meinung nach entwickelt.All dies macht die Sache für den Anfänger natürlich etwas entmutigend - aber das muss nicht sein. Wenn Sie erst einmal wissen, wo Sie anfangen müssen, werden Sie bald auf dem Weg zu einem erfolgreichen Anleger sein. So können Sie als Anfänger mit dem Investieren beginnen.Der wohl größte Fehler von Anfängern besteht darin, dass sie sich in die eigentliche Investition stürzen, ohne sich die Zeit zu nehmen, sich über Finanzanlagen, die Funktionsweise einer Volkswirtschaft, die Bedeutung von Währungen und die Entstehung von Vermögen zu informieren.Ohne dieses grundlegende Wissen gehen sie im Grunde genommen völlig blind in die Sache hinein, ohne eigenes theoretisches Wissen, das sie bei ihren Entscheidungen stützt. Stattdessen verlassen sich Investitionsanfänger bei der Entscheidung über ihre Investitionen meist auf die Meinung anderer, was eine schlichtweg dumme Strategie ist.