Wett Systeme mit negativer Progression

Es gibt verschiedene Wettsysteme mit negativer Progression, die Sie im online Casino mit Sportwetten verwenden können, aber das wahrscheinlich beliebteste ist das Martingale Wett System, bei dem der Einsatz des Spielers nach jedem Verlust verdoppelt wird.



Natürlich ist das Martingale System nicht das einzige negative Progression System, das Sie ausprobieren können.



Andere Systeme, die bei Spielern auf der ganzen Welt sehr beliebt sind, sind das Labouchere System, das Fibonacci System und das D'Alembert System.



Die negative Progression ist im Grunde das Gegenteil der positiven. Systeme dieser Art verlangen von den Spielern, dass sie ihre Einsätze erhöhen, wenn sie verlieren, und sie reduzieren, wenn sie gewinnen.



Die Haupttheorie, die der Strategie zugrunde liegt, besagt, dass der Spieler letztendlich einen Gewinn erzielen sollte, und dank des Gewinns bei höheren Einsätzen als dem verlorenen Geld sollte der Spieler zumindest sein Geld zurückbekommen.



Leider gibt es keine Garantie, wann die Pechsträhne des Spielers beendet sein wird. Dies bedeutet im Grunde, dass der Spieler seine gesamte Bankroll verlieren kann, ohne einen Gewinn zu erzielen.



Aus diesem Grund wird den Spielern geraten, der weithin irrigen Annahme nicht vollständig zu vertrauen, dass vergangene Ergebnisse zukünftige Ergebnisse irgendwie beeinflussen können.



Dieser Glaube ist häufiger unter dem Begriff "Trugschluss des Spielers" bekannt und hat tatsächlich zu zahlreichen Verlusten für Spieler auf der ganzen Welt geführt.



Dies ist der Grund, warum Wett Systeme mit negativer Progression normalerweise als zu riskant angesehen werden und nicht allzu oft im online Casino mit Sportwetten eingesetzt werden.



Die Einsätze ständig zu erhöhen und zu hoffen, schließlich einen Gewinn zu erzielen, ist normalerweise ein Rezept für eine Katastrophe.



Ein weiteres weit verbreitetes Missverständnis über Wett Systeme mit negativer Progression ist, dass sie keinen Gewinn erzielen können. Das stimmt definitiv nicht.



Das einzige Problem ist, dass sich die Spieler immer noch nur auf ihr Glück verlassen und niemand den tatsächlichen Ablauf der Ereignisse wirklich erraten kann.



Es ist wahr, dass Spieler am Ende große Geldsummen verlieren können, aber es ist auch wahr, dass sie Glück haben und groß gewinnen können.









