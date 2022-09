Mit Kryptowährungen im Casino spielen - ein Ansporn für den Kryptokauf

Die Casino Einzahlung kann man mit dem Bankkonto vergleichen

Ja, wir müssen zugeben, so ein Vergleich ist recht gewagt. Doch in Zeiten, wo Null- und Negativzinsen schon eine Realität sind, scheint so eine Denkweise gar nicht so verrückt zu sein.



Nehmen wir an, Sie haben schon Mut gefasst und ihre ersten Coins auf einer Kryptobörse oder bei einem Krypto-Broker erworben. Nun fragt man sich zurecht, wohin mit dem Geld. Die neu erworbene Kryptowährung gleich zu verkaufen, um von Kursdifferenzen Profit zu machen, ist nicht jedermanns Sache. Denn als Spekulationsobjekt bergen die digitalen Währungen große Risiken und man kann buchstäblich ein Vermögen verspielen, wenn man impulsiv handelt. Und zwar ohne die Schwelle eines Casinos überschritten zu haben.



Also was tun? Um die Coins sicher aufzubewahren, braucht man ein sogenanntes Krypto-Wallet. Ein Hot-Wallet, das im Internet residiert, ist hier nur eine kurzfristige Option, da draußen im Web bekanntlich die Hacker lauern. Man muss sich also entweder eine spezielle Software beschaffen, oder aber ein teures Gadget kaufen, das sich Hardware-Wallet nennt. Das ist nicht nur kostspielig, sondern auch umständlich, da es meistens technische Kenntnisse erfordert.



Hier bietet echtes Glücksspiel einen Ausweg. Sobald man einen Betrag in Bitcoin, Ethereum oder einer anderen Kryptowährung sein eigen nennen darf, kann man eine Einzahlung in der Krypto-Spielhalle tun. Hier lagert dann das Kryptovermögen sicher auf dem Kundenkonto. Man muss sich also keine Sorgen mehr machen, wo die Investition aufbewahrt werden muss.



Eine Investition, die sich vermehrt

Ein sicherer Hafen in schwierigen Zeiten kann heutzutage sogar Gold nicht mehr sein. Denn die Preise ändern sich ständig, politischen und anderen globalen Ereignissen folgend. Besitzt man schon die Cryptos auf seinem Casino-Konto, muss man sich deshalb unbedingt von kurzzeitigen Schwankungen ihres Werts nicht zu übereiligen Entscheidungen verleiten oder gar einschüchtern lassen. Denn die Top-Kryptowährungen werden wahrscheinlich ihr volles Potenzial erst in einer langfristigen Zukunft entfalten.



Doch das bedeutet gar nicht, dass man Preisanstieg und Preisverfall passiv zuschauen muss. Wenn im Online Casino bereits das Geld zum Spielen da ist, kann man den Schritt wagen und Fortuna herausfordern. Nein, man muss nicht gleich alles aufs Spiel setzten. Das wäre keine kluge Entscheidung und das macht auch keiner leidenschaftlicher Zocker. Man kann allerdings mit geringen Einsätzen beginnen und eine Strategie beim Spiel entwickeln. Klar werden nicht nur Gewinne, aber auch Verluste mit dabei sein. Wenn man allerdings seine Bankroll clever zu verwalten schafft, hat man ziemlich gute Chancen, seine anfängliche Investition in Krypto sogar zu vergrößern. (27.09.2022/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de)