Die Experten würden davon ausgehen, dass die Europäische Zentralbank ihre Geldpolitik im Laufe des Jahres weiter straffen werde. Sie werde sich auf das starke Wachstum der Löhne und das Potenzial für eine Beschleunigung der Wirtschaft konzentrieren, wenn die Verbraucherausgaben wieder anziehen würden.



Das Vereinigte Königreich sei ein Ausreißer: Hier steige die Kerninflation, während sie in den USA und im übrigen Europa zurückgehe. Der Anstieg der Löhne und Gehälter habe sich im Zusammenhang mit der Indexanhebung des Mindestlohns beschleunigt, und auch die jährliche Anhebung der Sozialversicherungsbeiträge habe sich positiv auf die Wirtschaft ausgewirkt.



Festverzinsliche Hypotheken in Verbindung mit anderen Trends auf dem Hypotheken- und Wohnungsmarkt würden bedeuten, dass der Schmerz steigender Zinsen nicht alle treffe und 80% der Auswirkungen erst noch kommen würden. Die Experten würden daher mit einem weiteren Rückgang der Immobilienpreise um etwa 10% rechnen, auch wenn sie damit immer noch deutlich über dem Niveau vor der Covid-Krise liegen würden.



Die Experten hätten ihre Inflationsprognose nach oben korrigiert, würden aber nach wie vor davon ausgehen, dass die Inflation bis Ende des Jahres deutlich auf etwa 4% zurückgehen werde. Dabei helfe der Wiederanstieg des Pfund Sterling, der die Importpreise senke. Es werde jedoch wenig Spielraum für Steuersenkungen geben, da die Kosten der Staatsverschuldung durch die steigenden Zinssätze in die Höhe geschnellt seien.



Die Bank of England habe angesichts ihrer jüngsten Misserfolge wenig Vertrauen in ihre Fähigkeit, die künftige Inflation vorherzusagen. Die Alternative, die jüngsten Inflationszahlen als Richtschnur zu verwenden, bedeute jedoch, dass die Bank of England bei ihrer Geldpolitik mit dem Rückspiegel navigiere.



Jede Rezession in den USA sei bisher mit einer Schwäche am Aktienmarkt einhergegangen. Während die meisten Experten davon ausgehen, dass das Gewinnwachstum des S&P 500 im nächsten Jahr negativ sein wird, sind wir der Meinung, dass die Prognosen den wahrscheinlichen Gewinnrückgang nicht vollständig widerspiegeln, so die Experten von Columbia Threadneedle Investments. Daher würden die Experten erwarten, dass die Aktien in den USA zu kämpfen haben würden.



Japan erscheine dagegen attraktiv. Japanische Unternehmen würden sich zunehmend darauf konzentrieren, überschüssige Cash-Bestände an die Investoren zurückzugeben. Jedes Unternehmen, dessen Aktienkurs unter dem Buchwert liege, müsse der Tokioter Börse einen entsprechenden Plan vorlegen, um dieses Problem zu lösen.



In Anbetracht der Tatsache, dass die Rezession in den USA wahrscheinlich nur mild ausfallen werde und sich die jüngsten Kursgewinne bei US-Aktien auf eine Handvoll Titel konzentriert hätten, würden die Experten bei den Risikopapieren zahlreiche Wertreserven sehen. Sie würden davon ausgehen, dass sich der britische Markt im nächsten Jahr erholen werde. Die Experten würden außerdem erwarten, dass die Märkte der Schwellenländer widerstandsfähig sein würden, denn sie hätten ohne die fragwürdigen Vorteile der Covid-Sparschweine und der quantitativen Lockerung bereits die Zinssätze erhöht und die notwendigen wirtschaftlichen Anpassungen vorgenommen.



Die reale Rendite der 10-jährigen US-Treasury-Inflation-Protected-Securities (TIPS)-Anleihe betrage 1,5%. Das sei mehr als das Doppelte des Niveaus vor der Covid-Krise und liege deutlich über den -1,0%, die auf dem Höhepunkt der quantitativen Lockerung gegolten hätten. Die Experten seien der Meinung, dass dies eine recht attraktive Rendite für die risikoärmste Anlage darstelle. Vor diesem Hintergrund würden die Experten weiterhin Staatsanleihen bevorzugen.







Der Dienstleistungssektor hat sich gut entwickelt, die Industrie wird dagegen durch eine schwächere Nachfrage und überschüssige Lagerbestände gebremst, so Steven Bell, Chefvolkswirt EMEA bei Columbia Threadneedle Investments.Dies habe dazu geführt, dass das Wachstum in arbeitsintensive und wenig produktive Bereiche der Wirtschaft gedrängt worden sei, was wiederum die Beschäftigung, die Löhne und die Inflation in die Höhe getrieben habe.Um das Inflationsziel von 2% zu erreichen, müssten die Zentralbanken in den Industrieländern unter Umständen eine Rezession einleiten. Die Währungshüter hätten darauf mit sehr raschen Zinserhöhungen reagiert. Allerdings bedeute ein Start von null Prozent, dass die ersten etwa 2 Prozentpunkte der Erhöhung lediglich bedeuten würden, dass man den Fuß vom Gaspedal nehme.In den USA würden die Experten eine leichte Rezession ab Ende des Jahres prognostizieren. Das bedeutet, dass es US-Aktien schwer haben werden, während andere Volkswirtschaften und Vermögensmärkte weniger synchronisiert erscheinen, so die Experten von Columbia Threadneedle Investments.Die Intervention der Federal Reserve (FED) nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank habe das Risiko einer Kreditklemme abgewendet. Dennoch würden weiterhin Kreditengpässe bleiben, da die Kreditgeber vorsichtiger würden. Es seien bereits zahlreiche geldpolitische Straffungen in Vorbereitung. Die Experten würden von zwei weiteren Zinserhöhungen in diesem Jahr ausgehen, wobei im nächsten Jahr mit Zinssenkungen zu rechnen sei.Die Experten seien verblüfft über die Schwäche der europäischen Wirtschaft. Das Vertrauen der europäischen Verbraucher habe sich von historischen Tiefstständen erholt, die Geldreserven der Europäer seien nach wie vor nicht aufgebraucht, die Erdgaspreise lägen nur noch bei einem Bruchteil ihres Höchststandes und die Reallöhne würden steigen. All dies sollte eine Erholung von der derzeitigen Flaute begünstigen.Vielleicht schauen wir einfach auf die falschen Dinge, so die Experten von Columbia Threadneedle Investments. Die Wirtschaftsstatistiken würden sich auf die leichter zu messenden Sektoren des Verarbeitenden Gewerbes konzentrieren und die Anleger würden auf die Daten der größten Volkswirtschaft, Deutschland schauen. Das Verarbeitende Gewerbe sei schwächer als die schwerer zu messenden Dienstleistungssektoren gewesen, und das deutsche Verarbeitende Gewerbe sei durch die Schließung oder Verlagerung von Unternehmen, die von billigem russischem Erdgas abhängig seien, besonders hart getroffen worden. Andere Indikatoren, wie beispielsweise der Anstieg des spanischen Einzelhandelsvolumens um 6% im Jahresvergleich, würden ein positiveres Bild zeigen.