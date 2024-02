"Diese Kursgewinne sind gerechtfertigt. Die aktuellen Quartalsberichte der Unternehmen zeigen drei Hauptfaktoren, die zu ihren Rekordhöhen geführt haben: Erstens hat das Gewinnwachstum, das im Jahr 2022 stagnierte, wieder Fahrt aufgenommen und dürfte weiterhin unterstützend wirken. Zweitens bleiben die Bewertungen trotz des jüngsten Anstiegs angemessen. Und drittens beschleunigt sich das Potenzial der künstlichen Intelligenz (KI), wobei die genannten Unternehmen sowohl Auslöser als auch Nutznießer dieser Entwicklung sind", so Carstensen.



Jedoch hätten nicht alle Unternehmen, die als Teil der "Glorreichen 7" gelten würden, gleichermaßen geglänzt. Tesla sei beispielsweise das schwächste Glied in der Kette und sei kürzlich aus der Liste der zehn größten Unternehmen der Welt gefallen. Einige Marktteilnehmer würden sogar die Frage stellen, ob der Automobilhersteller wirklich zu den "Glorreichen 7" gehöre. Daher werde mittlerweile unter Umständen von den "Fabulous 5" gesprochen, wobei Apple und Tesla aus den "Glorreichen 7" ausgeschlossen würden.



"Die Ertragsentwicklung der genannten sieben Unternehmen begann mit der Einführung von Kosteneinsparungsmaßnahmen, die eingeleitet wurden, nachdem sich der pandemische Technologieschub von 2020 in einen Abschwung im Jahr 2022 und einen Teil des Jahres 2023 verwandelt hatte", so der Bergos-Aktienexperte. Angesichts eines Rückgangs der Nachfrage in allen Geschäftsbereichen hätten Unternehmen mit hoher Skalierbarkeit wie Microsoft, Amazon und Google ihre Ausgaben reduziert, um ihre Gewinnmargen zu schützen.



Nach der bemerkenswerten Entwicklung der Aktien der "Glorreichen 7" im Jahr 2023 würden sich bislang keine Anzeichen einer Abschwächung im laufenden Jahr zeigen. "Obwohl die Bewertungen gestiegen sind, lässt sich ein beträchtlicher Teil dieses Anstiegs auf die steigenden Gewinnerwartungen für das kommende Jahr zurückführen. Dennoch ist unbestreitbar, dass die Megacap-Aktien einen Prämienaufschlag gegenüber dem Rest des S&P 500 verzeichnen. Angesichts des robusten Gewinnwachstums ist es jedoch angebracht, die Bewertungen auf einer um das Gewinnwachstum bereinigten Basis zu analysieren. Dieser Ansatz, bekannt als Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis, deutet darauf hin, dass die Bewertungen der "Glorreichen 7" weiterhin angemessen erscheinen", habe Frederik Carstensen gesagt.



Die Einführung von KI führe zu umfangreichen Investitionen im Technologiesektor und zeige bereits erste deutliche Ergebnisse. Bei Microsoft beispielsweise hätten KI-Innovationen zuletzt doppelt so viel zum Ausbau des Cloud-Geschäfts beigetragen wie im vorherigen Quartal. Um das kontinuierliche Wachstum zu unterstützen, würden Microsoft, Meta, Alphabet und Amazon voraussichtlich weitere Investitionen in Rechenzentren planen. Diese Investitionen dürften zusätzliche Einnahmequellen für Unternehmen wie NVIDIA und andere Chiphersteller schaffen. Darüber hinaus werde erwartet, dass die beschleunigte Einführung dieser Technologien weit über die Technologie- und technologiebasierten Sektoren hinaus Auswirkungen haben werde.



Obwohl viele der großen Unternehmen und der breite Aktienmarkt weiterhin profitieren würden, deute das derzeitige Umfeld auf die Notwendigkeit eines zunehmend selektiven Ansatzes hin.



"Ein Drittel der Aktien im S&P 500 notieren seit Anfang 2023 immer noch im Minus, und es besteht das Potenzial, dass andere Themen wie Innovationen im Gesundheitswesen und die anhaltende Widerstandsfähigkeit der Verbraucher die Erholung in einigen Bereichen künftig unterstützen werden. Angesichts der Vielfalt der Ertragsaussichten, sowohl innerhalb als auch zwischen den Sektoren, kann eine sorgfältige Aktienauswahl dazu beitragen, aussichtsreiche Renditen zu erzielen. Das aktuelle Umfeld scheint daher für aktive Aktienmanager günstig zu sein, wie die jüngsten Entwicklungen bei den "Glorreichen 7" verdeutlichen", laute das Resümee des Aktienexperten der Schweizer Privatbank. (28.02.2024/ac/a/m)





Zürich (www.aktiencheck.de) - Der US-Aktienmarkt hat kürzlich einen weiteren bemerkenswerten Meilenstein erreicht, so Frederik Carstensen, Chief Equity Strategist bei Bergos.Anfang Februar habe der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) erstmals die Marke von 5.000 Punkten durchbrochen. "Es ist jedoch anzumerken, dass dieser Anstieg hauptsächlich von einer begrenzten Anzahl hochkapitalisierter Technologieunternehmen getrieben wird, was zu einer ungewöhnlich hohen Marktkonzentration führt", habe Frederik Carstensen gesagt."Trotz dieser Konzentration haben diese Branchenführer während der aktuellen Berichtssaison ihre Werthaltigkeit erneut bewiesen, selbst unter den höchsten Erwartungen, und dürften auch weiterhin eine dominante Position einnehmen. Angesichts der beträchtlichen Gewichtung dieser Tech-Giganten in den US-amerikanischen und globalen Aktienindizes ist diese Entwicklung von großer Relevanz für sämtliche Aktienanleger", so das Resümee des Aktienexperten.Lediglich sieben Aktien - Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985), Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866), Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F), Meta (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX), Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747), NVIDIA (ISIN US67066G1040/ WKN 918422) und Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) - würden nahezu 30 Prozent der Marktkapitalisierung des S&P 500 bilden. Diese Unternehmen hätten mehr als die Hälfte des Anstiegs des S&P 500 seit Anfang 2023 mitgetragen.