Köln (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis hat spürbar angezogen, so Martin Wolburg, Senior Economist bei Generali Investments.



Im Laufe dieser Woche sei der Ölpreis auf über 90 Euro/b Brent gestiegen - ein Niveau, das seit letztem November nicht mehr erreicht worden sei, während die Inflation im Euroraum im September auf 4,3 Prozent im Jahresvergleich gefallen sei, der niedrigste Stand seit Oktober 2021. Wie gefährlich sei dieser Ölpreisanstieg für weitere Desinflation? Basierend auf den Terminpreisen würden die Ölpreise ab Dezember wieder einen leichten Beitrag zur Inflation leisten. Allerdings lasse der Druck auf die zugrunde liegende Inflation nach, was sich aus sinkenden Erzeugerpreisen (von -2,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr im Juli) und einem nachlassenden Druck auf die Produktionspreise laut Unternehmensumfragen ergebe. Da sich die Wirtschaft in einer Schwächephase befinde, werde der zyklische Preisdruck gedämpft bleiben. Darüber hinaus seien die Engpässe bei Vorprodukten, die während der Pandemie zu einem Preisanstieg geführt hätten, abgeklungen und die Übernachfrage nach der Pandemie im Dienstleistungssektor sei weitgehend ausgestanden und befriedigt.



Alles in allem gehe Generali Investments davon aus, dass der jüngste Ölpreisanstieg zu einigen Schwankungen bei den Inflationsdaten führen werde. Hinzu komme die Rücknahme staatlicher Maßnahmen zur Eindämmung der Inflation. Letztlich sehe Generali Investments jedoch, dass der Desinflationspfad intakt sei und die Inflation bis zum Jahresende in Richtung drei Prozent im Jahresvergleich sinke, so dass kein Bedarf für eine weitere Leitzinserhöhung der EZB bestehe. (05.10.2023/ac/a/m)





