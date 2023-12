Dennoch habe die steigende Flut nicht alle Boote innerhalb jedes Sektors gehoben und nicht alle Sektoren hätten das gleiche Schicksal erlitten:



Im Hinblick auf die zum Jahresende 2022 vorhandenen Titel (und nicht auf Neu- oder Wiedereinsteiger) hätten "verbrauchernahe" Sektoren wie Versorger, Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen den höchsten Prozentsatz an Wertverlusten verzeichnet - berechnet als Preis zum Jahresende 2022 gegenüber dem 11. Dezember. Geopolitische Spannungen würden schwer auf dem Energiesektor lasten und die Flaute beim Rohöl dürfte diesen Sektor auch 2024 im neutralen Bereich halten. Der Immobiliensektor habe ein "faires" Jahr hinter sich, in dem sich beide Seiten nahezu gleich entwickelt hätten.



Zu berücksichtigende Faktoren 2024



Eine Verlangsamung des Wachstums in der ersten Hälfte des Jahres 2024 sei leicht erkennbar, da die aktuellen Zinssätze eine starke Nachfrage nach Staatsanleihen und Titeln von qualitativ hochwertigen Konzernen gegenüber Unternehmen mit geringer bis mittlerer Marktkapitalisierung sowie solchen in der frühen Wachstumsphase schaffen und gleichzeitig eine weitere Überbewertung der Spitzenunternehmen begrenzen würden. In der zweiten Jahreshälfte werde eine Lockerung der Zinssätze wahrscheinlich auch die Kreditvergabe an Verbraucher sowie an kleine und mittlere Unternehmen begünstigen und so für einen ordentlichen Rückenwind für die Sektorrotation weg von "Tech" hin zu "verbrauchernahen" Sektoren sorgen. Es sei davon auszugehen, dass die KI kurz- bis mittelfristig in den Fokus der Anleger rücken werde, und die daraus resultierenden Einsparungen bei den operativen Kosten dürften für die Unternehmensgewinne auf lange Sicht erheblich sein.



Unter Berücksichtigung aller Faktoren sei eine Wachstumsrate von 6,5-7 Prozent für das nächste Kalenderjahr durchaus realistisch. Kombiniere man diese Wachstumsspanne mit der Schätzung für das laufende Jahr, könne man davon ausgehen, dass der S&P 500 bis Ende 2024 in den Bereich von 5.110-5.170 Punkten vorstoßen werde. (20.12.2023/ac/a/m)







Dublin (www.aktiencheck.de) - Eine historische Analyse des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) - sowie eine Betrachtung der in gewisser Weise korrelierten Entwicklung der aggregierten Anlegergunst und des amerikanischen Wirtschaftsmotors - führt zu einigen faszinierenden Erkenntnissen, so Sandeep Rao, Analyst beim weltweiten ETP-Anbieter Leverage Shares.Im Jahr nach dem Dammbruch auf dem Subprime-Hypothekenmarkt (d. h. 2009) sei es zu einer allgemeinen ‚Normalisierung‘ der Indexsektoren gekommen, wobei der Immobiliensektor zwar deflationär, aber aktiv geblieben sei. Einige Jahre, nachdem die Auswirkungen der globalen Finanzkrise (GFC) weitgehend überwunden seien (d. h. 2015), sei eine gewisse ‚Neuausrichtung‘ erkennbar: Während Energie und Basiskonsumgüter etwas zurückgegangen seien, hätten fast alle anderen Sektoren leichte Gewinne verzeichnet, mit Ausnahme der Informationstechnologie (eine besonders große Untergruppe der ‚Tech‘-Aktien).Im laufenden Jahr hätten fast alle Sektoren mit Ausnahme der Informationstechnologie und der ‚techniknahen‘, gehobenen Konsumgüter (zu denen unter anderem Unternehmen wie Amazon und Shopify gehören) im Vergleich zu 2015 an Gewicht verloren. Kommunikationsdienste, zu denen Unternehmen wie Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) und die Walt Disney Company (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) gehören würden, seien stabil geblieben.