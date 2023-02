Online Slots können nicht manipuliert werden

Budget mit dem richtigen Bonus erhöhen

Wichtig ist dabei vor allem auf die relevantesten Faktoren zu achten, die Umsatzbedingungen. Schließlich geht mit jedem Bonus, der im Online Casino aktiviert wird, auch eine Reihe von Bedingungen einher, die vor einer Auszahlung der Beträge erfüllt werden müssen. Zwar ist es in den meisten Online Casinos möglich, Bonusguthaben restlos zu stornieren, um verbleibendes Echtgeld-Guthaben auszuzahlen, dies ist allerdings für besagtes Vorhaben nicht zielführend. In der Regel gibt es folgende Arten von Boni im Online Casino:



Kostenloser Bonus für Neukunden;

Willkommenspaket;

Cashback-Programm;

Regelmäßige Events wie Turniere und Gewinnspiele.

Hier ist ein Beispiel für einen Bonus von Mr Bet Casino:

Um den mr bet 10€ Bonus zu erhalten, müssen Sie sich zunächst bei Mr Bet anmelden und ein neues Konto erstellen. Sobald Sie angemeldet sind, können Sie den Bonus in Ihrem Konto aktivieren. Der Bonus wird Ihrem Konto automatisch gutgeschrieben und kann für verschiedene Spiele auf der Plattform verwendet werden.



Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Bonus bestimmten Bedingungen unterliegt. Beispielsweise müssen Sie den Bonus innerhalb von sieben Tagen nach der Aktivierung verwenden, da er sonst verfällt. Darüber hinaus können Gewinne aus dem Bonus erst ausgezahlt werden, nachdem Sie eine bestimmte Anzahl von Wetten platziert haben.



Wenn Sie weitere Fragen zum Bonusangebot von Mr Bet haben, empfehle ich Ihnen, die Website von Mr Bet zu besuchen oder den Kundensupport zu kontaktieren, um weitere Informationen zu erhalten.



Auszahlungsquoten sind das A und O

Die Umsatzbedingungen führen uns auch zum nächsten Punkt, welcher den Erfolg im Online Casino positiv beeinflussen kann. Jeder Automat verfügt nämlich über eine individuelle Auszahlungsquote, die im Fokus jedes gewinnorientierten Nutzers stehen sollte. Sie entscheidet darüber, ob sich ein Spielautomat als lukrativ erweist oder ob dieser lieber nicht weiter beachtet werden sollte.



Bei der Auszahlungsquote (RTP) eines Slots handelt es sich um die Angabe darüber, wie hoch der Anteil der Einsätze ist, die wieder als Gewinne ausgeschüttet werden. Die Casinos behalten den verbleibenden Teil ein, um davon laufende Kosten decken zu können. Aus Sicht der Spieler ist es daher immer ratsam, einen Slot auszuwählen, deren Auszahlungsquote besonders hoch ist. Hiermit wird die durchschnittliche Chance auf einen Gewinn dank des größeren Preispools erhöht.



Wer mit einem Bonus spielt und diesen so sicher wie möglich umsetzen möchte, sollte zudem auf die Volatilität eines Slots achten. Ist diese niedrig, ist durchschnittlich mit mehr Gewinnen zu rechnen, die dafür allerdings etwas geringer ausfallen. Da hier auf lange Sicht weniger Risiko besteht, eignen sich diese Spiele ideal für den Umsatz einer Summe, die Prämien entstammt. (27.02.2023/ac/a/m)









