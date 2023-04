Bild: Pexels

Automatisierte Handelsstrategien durch KI

Trader können dadurch nicht nur effizienter und schneller reagieren - durch den Einsatz von Computerprogrammen fällt das emotionale Element beim Börsenhandel weg. Denn die Mehrheit der Börsenverluste lässt sich auf irrationale Entscheidungen seitens des Traders, die entweder auf Gier oder Angst basieren, zurückführen. Der Einsatz von Computerprogrammen schiebt dem einen Riegel vor und verringert so das emotionale Risiko des Traders.



Wie Machine Learning die Finanzmärkte verändert

Machine Learning erkennt automatisch Muster in großen Datenmengen und trifft daraus Vorhersagen - ein Segen für die technische Analyse an der Börse. Aufgrund ihres enormen Potenzials wurden die ersten Machine-Learning-Algorithmen bereits in den 80ern beim Börsenhandel eingesetzt und haben sich seitdem stetig weiter entwickelt.



Durch die Analyse von historischen Marktdaten und anderen Faktoren können Machine-Learning-Algorithmen Vorhersagen über zukünftige Marktbewegungen treffen und automatisch Trades ausführen. Diese automatisierten Handelsstrategien durch Machine Learning bieten Händlern eine effiziente Möglichkeit, ihre Investitionen zu verwalten und Gewinne zu maximieren. Darüber hinaus kann Machine Learning auch in anderen Bereichen der Finanzwelt eingesetzt werden, wie z.B. der Risikobewertung, der Betrugserkennung und der Portfoliooptimierung.



Welche Risiken sind mit dem Einsatz von KI im Börsenhandel verbunden?

Der Einsatz von KI im Börsenhandel birgt einige Risiken. Zunächst besteht die Gefahr, dass KI-Algorithmen aufgrund ihrer Komplexität nicht vollständig verstanden werden und somit Fehler enthalten können, die zu unerwarteten Ergebnissen führen. Darüber hinaus kann es bei der Verwendung von KI-Algorithmen zu einer Überkomplexität des Systems kommen, was zu schwerwiegenden Fehlern führen kann. Außerdem ist es möglich, dass KI-Algorithmen aufgrund mangelnder Datengrundlage falsche Entscheidungen treffen oder sogar manipuliert werden. Schließlich besteht auch die Gefahr, dass KI-Algorithmen in einem schnelllebigen Markt nicht schnell genug reagieren und somit Geld verlieren.



Hinzu kommen die Risiken des Hochfrequenzhandels, in dessen Rahmen riesige Kapitalmengen in Bruchteilen von Sekunden am Markt bewegt werden. Innerhalb eines solchen Systems können Märkte schnell außer Kontrolle geraten und unter Umständen auch gigantische Verluste in kürzester erzeugen, wie es beispielsweise beim Flash-Crash 2010 geschehen ist. (26.04.2023/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Mittlerweile hat sich KI in so gut wie allen Bereichen der Wirtschaft etabliert und ist mit zunehmender Automatisierung aus den meisten Bereichen nicht mehr wegzudenken. Die Börse war eines der ersten Felder, dass sich durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz fundamental verändert hat. Wie genau äußert sich aber die Revolution der künstlichen Intelligenz beim Börsenhandel und welche Risiken bringen diese Entwicklungen mit sich?Automatisierte Handelsstrategien durch KI können auf verschiedene Arten implementiert werden. Eine der häufigsten Methoden ist die Verwendung von maschinellem Lernen in Kombination mit einer Trading Software , um historische Daten zu analysieren und Vorhersagen über mögliche Markttrends zu treffen. Diese Strategien können auch verwendet werden, um automatisch Trades auszuführen oder bestimmte Parameter für den Handel festzulegen.