Das unternehmerische Problem mit invaliden E-Mail-Adressen

Große Mengen an E-Mail-Daten galant verifizieren - so geht's

Die Lösung ist ein digitales Tool, das E-Mail-Adressen mit wenigen Klicks auf ihre Gültigkeit hin verifiziert. Mit einem solchen Analyseinstrument ist die massenhafte Validierung in einem überschaubaren Zeitfenster erledigt.



Wie funktioniert der E-Mail-Validator?

Die Software sendet an alle im Verteiler gelisteten E-Mail-Adressen eine Nachricht. Ein großer Vorteil ist, dass die Gültigkeit oder Invalidität der E-Mail-Adresse dem Unternehmen sofort gemeldet wird. Überprüft wird, inwieweit die vom Nutzer angegebene E-Mail-Adresse mit einem E-Mail-Konto verknüpft ist. In einem Bericht werden die Analyseergebnisse anschließend ausgewertet. Sind Abweichungen zu verzeichnen, kann sich das Unternehmen um die Beschaffung einer korrekten E-Mail-Adresse kümmern. Um bei einer nachfolgenden Analyse nicht erneut auf die fehlerhaften Adressen zu stoßen, gilt es, sie manuell aus dem System zu löschen.



Welche Vorteile hat ein E-Mail-Validator?

Die Lösung, bei der Verifizierung auf eine Software zu setzen:



erspart Firmen viel akribische Detailarbeit



hilft, Zeit und Kosten zu sparen



bereinigt Datenbestände im großen Stil



verbessert die Kommunikationsmöglichkeiten mit dem Kunden

Für ein erfolgreiches E-Mail-Marketing sind schnelle Reaktionsraten aus den Augen eines Geschäftsbetriebes unverzichtbar. Dies lässt sich jedoch lediglich durch einen einwandfrei gepflegten Datenbestand sicherstellen. Deshalb ist es wichtig, einen E-Mail-Validator in regelmäßigen Abständen über die gut gefüllte Datenbank "fliegen" zu lassen. Jede falsche E-Mail-Adresse bindet wertvolle unternehmerische Ressourcen.



Fazit

Ein E-Mail-Validator erfordert lediglich eine geringe finanzielle Investition. Dass sich diese lohnt, zeigt der von einem Verifizierungstool gebotene, hohe generische Mehrwert.









Ob im Bereich des Verkaufs von Produkten oder im Dienstleistungssektor : Geschäftsbetriebe, die es schaffen, Leads im großen Stil zu ergattern, verfügen über riesige, gut gefüllte Datenbanken, in denen sich unzählige E-Mail-Adressen tummeln. Sie manuell auf ihre Validität hin zu überprüfen , ist eine Mammutaufgabe, für die kaum ein Mitarbeiter Zeit hat. Wirtschaftlichkeit sieht anders aus.