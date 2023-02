Erhöhte Sicherheit

Einfacher Kauf im Spiel

Intelligente Verträge und Eigentum an Vermögenswerten im Spiel

Vor der Einführung der Blockchain in der Spielebranche erwies sich der Besitz von Ingame-Assets als schwierig, da sie meist von den Entwicklern kontrolliert wurden. Wenn man das Konto oder das Gerät verliert, das mit den bereits gekauften Assets verbunden ist, verliert man sie vollständig. Mit dem Aufkommen der Blockchain ist dies nicht mehr der Fall. Sie können jetzt Vermögenswerte digital besitzen und sie mit anderen Spielern durch Smart-Contract-gestützte Transaktionen austauschen. Wenn Sie einen Vermögenswert besitzen, haben die Eigentümer des Spiels keine Kontrolle über ihn. Wenn Sie den Vermögenswert auf das Konto einer anderen Person mit öffentlicher Adresse übertragen, verlieren Sie außerdem das Eigentum vollständig.



Beitrag der NFTs

Das Aufkommen der nicht fungiblen Token hat die Spieleindustrie in vielerlei Hinsicht weiter revolutioniert. Die Entwickler entwerfen nun einzigartige Spielcharaktere und verkaufen sie als Kunstwerke. Außerdem können Spielgegenstände wie Schwerter, Waffen, Schilde und andere ähnliche legendäre Gegenstände verkauft und wie Währungen auf eine Geldbörse übertragen werden. Obwohl diese Gegenstände im wirklichen Leben nicht greifbar sind, haben sie durch ihre Einzigartigkeit an Prestige gewonnen, wenn sie in NFTs umgewandelt werden.



Die Entwickler haben sich dies zunutze gemacht, indem sie eine begrenzte Anzahl spezifischer Spielgegenstände herstellen und sie an die Meistbietenden verkaufen, ohne dabei die Originalität zu vernachlässigen. All diese Produktionen von seltenen Gegenständen und digitalen Transaktionen haben die Spieleinnahmen und Investitionsmöglichkeiten in der Branche erhöht.



Dezentralisierung und verstärkte Kontrolle

Konventionell sind die meisten Spiele im Besitz einer bestimmten Anzahl von Personen, die an der Produktion, der Vermarktung oder der Investition in das Franchise beteiligt sind. Durch diese Arbeitsweise liegt die Kontrolle über das Spiel automatisch in den Händen dieser Personen. Bei der dezentralen Blockchain-Technologie ist dies nicht der Fall, da sie den Spielern mehr Kontrolle über ein Spiel bietet. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Code des Spiels quelloffen ist und die Daten auf einer dezentralen Blockchain gespeichert sind. So kann keine einzelne Person den Verlauf oder die Zukunft des Spiels beeinflussen. Auch Probleme mit abrupter Abschaltung oder Datenverlust werden minimiert.



Verstärkte Zusammenarbeit

Die offene Kommunikation zwischen Entwicklern und Spielern ist jetzt mit der Blockchain-Technologie möglich. Früher trafen die Entwickler oft einseitige Entscheidungen, wenn es um Upgrades und Entscheidungen ging. Heute sind die Entwicklungen in Blockchain-basierten Spielen wie Krypto-Slots in der Regel gemeinschaftsbasiert, und die Ideen kommen von mehreren Mitgliedern. Außerdem hat die Konsensmethode für den Betrieb von Spielenetzwerken Raum für Partnerschaften und eine gesunde Zusammenarbeit zwischen Spielern und Entwicklern geschaffen.



Betrugsbekämpfung

Ein gut kodierter Smart Contract und ein offener Ledger haben dazu beigetragen, Betrug in der Glücksspielbranche zu verhindern. Diese Funktionen stellen sicher, dass jeder alle Transaktionen sehen kann und verhindern, dass Hacker aus Fehlern Kapital schlagen können. Die Zeiten, in denen Gelder von Betrügern im Programmierteam oder von betrügerischen Spielern abgezweigt wurden, sind bei Blockchain-basierten Spielen so gut wie nicht mehr vorhanden.



Ein letztes Wort

Zweifellos hat die Blockchain die Regeln der Spieleindustrie von der Programmierung bis zur Vermarktung erfolgreich verändert. Sie gibt den Spielern mehr Kontrolle über ihre Spiele, während den Entwicklern die gebührende Anerkennung zuteil wird. Die Technologie hat auch neue Spielbereiche eröffnet, alte wie Casinos revolutioniert und viele Spielplattformen dezentralisiert.



Diese Verbesserungen haben mehr Raum für Investitionsmöglichkeiten, Talentakquise und Ressourcenmanagement geschaffen. Seit dem Aufkommen der Blockchain hat sich auch ein bedeutender finanzieller Wandel in der Branche vollzogen, da zuvor wertlose Gegenstände nun als Einnahmequellen betrachtet werden. (03.02.2023/ac/a/m)









