Große Cloud-Anbieter wie AWS, Azure und Google Cloud könnten bis zum Ende des Jahrzehnts Billionen US-Dollar wert sein. Unternehmen, die Anwendungen, Plattformen und Datentools für die Cloud bereitstellen würden, könnten ihr Wachstum vervielfachen und ihre Margen steigern.



Insgesamt werde der Bereich Cloud Computing in den nächsten Jahren immer stärker wachsen. In bestimmten Kategorien wie Unternehmenssoftware werde bis 2030 eine Marktdurchdringung von über 80 Prozent erwartet.



Telearbeit und die Zunahme digitaler Aktivitäten würden mehr und mehr Bedarf für solide Cybersicherheitslösungen schaffen. Gerade die Bedrohung staatlicher Infrastrukturen stelle ein erhebliches Risiko dar. Infolgedessen würden die Ausgaben für den Schutz des digitalen Raums weiter zunehmen. Insbesondere Regierungen würden das Wachstum vorantreiben.



In der Vergangenheit seien die meisten Ausgaben für Cybersicherheit in maßgeschneiderte IT-Lösungen geflossen. Doch moderne Cloud-basierte Lösungen würden immer mehr an Bedeutung gewinnen. Unternehmen würden sich von Nischenanbietern hin zu Anbietern von Komplettlösungen verlagern - ein Trend, der durch Unternehmensübernahmen innerhalb der Branche vorangetrieben werde. (09.01.2023/ac/a/m)







New York (www.aktiencheck.de) - Künstliche Intelligenz, Cloud Computing und das Metaverse helfen vielen Unternehmen, effizienter zu arbeiten, so Tejas Dessai, Research Analyst bei Global X.Das exponenzielle Datenwachstum halte unvermindert an und moderne Unternehmensanwendungen würden auf Basis von Cloud-Software entwickelt. Gleichzeitig würden enorme Investitionen in den Bereich Cybersicherheit fließen.