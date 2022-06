Der neue deutsche Glücksspielstaatsvertrags

Welche Auswirkungen hat die Legalisierung auf die Glücksspiel-Aktien?

Aufgrund der Legalisierung des digitalen Glücksspiels in Deutschland wächst der deutsche Glücksspielmarkt. Insbesondere Glücksspiel-Konzerne, die aktuell bereits in Europa angesiedelt sind, werden vermutlich zu den großen Profiteuren dieser Neuerung. So beispielsweise auch 888 Holdings. Der 1997 gegründete Online-Glücksspiel Anbieter mit Sitz in Gibraltar verbuchte bereits im Zuge der Corona-Krise einen enormen Aufschwung. Eine Verdreifachung der Aktienwerte und die neuen Gesetze in Deutschland stimmen das Unternehmen positiv. Auch Entain scheint zu einem Gewinner des Glücksspielstaatsvertrags zu werden. Das 2004 gegründete Unternehmen mit Sitz auf der Isle of Man ist insbesondere durch Marken wie "bwin" und "coral" bekannt. Das als eines der größten Glücksspiel-Konzerne bekannte Unternehmen konnte bereits im ersten Quartal des Jahres ein Wachstum von rund 33 Prozent verzeichnen und befindet sich derzeit auf einem Allzeithoch.



Auch der Gigant hinter der bekannten Marke "Pokerstars" vermeldete ein starkes erstes Quartal. Der Glücksspielkonzern, welcher im Jahr 2016 durch eine Fusion zwischen den Unternehmen Paddy Power und Betfair entstand, verzeichnete neben gesteigerten Umsätzen auch einen deutlichen Anstieg an Spielern. Flutter Entertainment, aber auch die anderen Unternehmen in der Glücksspielbranche bewerten die neue Verordnung auf lange Sicht sehr vielversprechend. Denn obwohl die hohe Besteuerung, die mit der neuen Regelung einhergeht, das Wachstum zunächst ausbremst, ermöglicht die Legalisierung des digitalen Glücksspiels in Deutschland langfristig deutlich bessere Wachstumschancen.



Mögliche Problematiken

Obwohl aktuell alle großen Glücksspiel-Konzerne positiv gestimmt sind und langfristig vielversprechende Entwicklungen erwarten, scheinen die besonders restriktiven Maßnahmen und Beschränkungen der deutschen Lizenz nicht nur bei Spielern auf Kritik zu stoßen. Neben der besonders hohen Besteuerung der digitalen Glücksspiele mit 5,3 Prozent könnten auch die zahlreichen Limitierungen und Einschränkungen bei den Spielen dafür sorgen, dass viele deutsche Glücksspieler zu Anbietern mit einer Lizenz aus dem europäischen Ausland abwandern.



Auch die laut werdende Kritik hinsichtlich des Datenschutzes wirft einen Schatten auf das neue deutsche Glücksspielgesetz. Über die OASIS-Sperrdatei und das Melderegister, in welchem alle Spieler in deutschen Online-Casinos erfasst werden, sind nicht nur die Daten sämtlicher Spieler ersichtlich, auch Einzahlungen sind dadurch jederzeit nachvollziehbar. Grundsätzlich hinterfragen zahlreiche Experten auch die Legalisierung des Glücksspiels an sich. Denn der Glücksspielstaatsvertrag hat es sich zum erklärten Ziel gemacht, die Glücksspielsucht einzudämmen. Mit der Legalisierung wird jedoch die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit des Glücksspiels grundlegend vereinfacht. Ein Widerspruch in sich - finden einige Kritiker.



Wie der Aktienmarkt auf die neue Casinoregelung in Deutschland reagiert: Fazit

Mit dem neuen deutschen Glücksspielstaatsvertrag ist das digitale Glücksspiel nun auch in Deutschland ganz legal für alle Volljährigen zugänglich. Bereits in den vergangenen von der Corona-Krise gezeichneten Jahren verbuchten die Glücksspielkonzerne enorme Gewinne. Die Legalisierung in Deutschland scheint sich nun weiter positiv auf diese Entwicklung auszuwirken. Doch die Kritik an den neuen Regulierungen und Unsicherheiten in Bezug auf das Spielerverhalten werfen einen Schatten auf die Wachstumsprognosen. Es bleibt also abzuwarten, wie sich die Aktien der großen Konzerne künftig entwickeln werden. (30.06.2022/ac/a/m)









