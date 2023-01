Anleger würden Gewissheit und die Tatsache begrüßen, dass die Wirtschaft - wenn auch zunächst ohne BIP-Wachstum - wieder Tritt fasse. Bereits das dürfte die Aktienkurse steigen lassen. Auch politische Stabilität könnte dazu beitragen, denn 2023 werde voraussichtlich das erste Jahr in diesem Jahrhundert ohne größere Wahlen in den G7-Ländern sein.



Inmitten der Turbulenzen des Jahres 2022 habe man leicht übersehen können, dass Value-Titel gegenüber Growth-Titeln nach wie vor dominieren würden, wobei erstere im bisherigen Jahresverlauf eine enorme Outperformance von 20 Prozent erzielt hätten.



Während die Substanzwerte durch einen starken Energiesektor begünstigt worden seien, hätten steigende Zinsen die Anleger dazu veranlasst, nach höheren Renditen zu streben, und Wachstumswerte, die zuvor als fair bewertet gegolten hätten, hätten an Wert verloren. Risikoreiche Vermögenswerte wie Meme-Aktien, Kryptowährungen, SPACS und chinesische Immobilien, die im vorherigen Wirtschafts- und Finanzmarktregime bis in die Stratosphäre aufgestiegen seien, seien sogar noch weiter gefallen. Die Experten würden glauben, dass sich dieser Trend auch 2023 fortsetzen werde.



Selbst nach einem relativ gesehen sehr starken Jahr würden Value-Titel immer noch mit einem überdurchschnittlichen Abschlag gegenüber Wachstumswerten bewertet. In den USA hätten Value-Aktien ein erwartetes Kursgewinnverhältnis (KGV) von 15,4 gegenüber 26,2 für Wachstumswerte, was einem Verhältnis von 0,6 entspreche. Eine Rückkehr zum historischen Durchschnitt von 0,75 würde bedeuten, dass Value um rund 30% steigen oder Growth um 20 Prozent fallen müsste - das wäre eine noch deutlichere Outperformance von Value als im Jahr 2022.



Value sei nicht nur günstig bewertet, auch das neue Regime einer anhaltend höheren Inflation spreche für Substanzwerte - nach Meinung der Experten werde es noch einige Zeit dauern, bis man wieder jährliche Preissteigerungen von nur zwei Prozent sehe. Zudem sei das seit 2008 vorherrschende Umfeld mit vernachlässigbaren (oder sogar negativen) Zinssätzen historisch gesehen eher die Ausnahme als die Regel gewesen. Geld habe einen Wert und habe bis zur globalen Finanzkrise auch einen entsprechenden Preis gehabt.



Eine Rückkehr zu "normalen" Zinssätzen dürfte auch sicherstellen, dass Kapital effizient investiert und zugeteilt werde. Ein Stück weit dürfte so der gesunde Menschenverstand wieder zurückkehren: Die Anleger würden überbewertete, Verluste machende Technologieunternehmen meiden und stattdessen Unternehmen bevorzugen, die mit Einsatz greifbarer Ressourcen in Sektoren wie Rohstoffen, Metallen, Finanzwerten und Industriewerten echte Gewinne erzielen würden. Unter diesem neuen Regime werde es von großem Vorteil sein, über die Fähigkeiten und das Wissen zu verfügen, diese unterbewerteten Unternehmen zu identifizieren und zu analysieren.



Angesichts der weitreichenden Investitionsmöglichkeiten, die sich aus der Wiedereröffnung Chinas, dem US-Infrastrukturgesetz und dem Wiederaufbau der Ukraine ergeben würden, würden breit angelegte Mandate ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Schließlich würden die Experten glauben, dass Mut und Geduld belohnt würden, zum Beispiel durch die Nutzung von Chancen in unpopulären Ländern wie Großbritannien und Japan oder Sektoren wie Immobilien.



Das neue Anlageumfeld bedeute, dass aktive Schnäppchenjäger wie jetzt die besten Aussichten hätten, die es in den letzten 15 Jahren gegeben habe. Mit Marktbedingungen, die an die langen Zeiträume erinnern würden, in denen Value-Investing die Oberhand gehabt habe, könnte man zur alten Normalität zurückkehren. (05.01.2023/ac/a/m)







