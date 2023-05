Quelle: Pexels

7 Regeln, die du bei Krypto-Investitionen beachten solltest

1. Investiere nie mehr, als du zu verlieren bereit bist

2. Erliege nicht der FOMO

3. Gut recherchieren

4. Suche bei Bedarf zusätzliche Hilfe

5. Diversifiziere dein Portfolio

Die Diversifizierung deines Portfolios ist eine der besten Methoden, um es stabiler zu machen und dein Gesamtrisiko beim Handel zu verringern. Dies ist besonders wichtig, wenn du eine niedrige Risikotoleranz hast, da du so deine potenziellen Erträge maximieren kannst und gleichzeitig ein "Netz" hast, in das du fallen kannst, wenn etwas schief geht.



Wenn du zum Beispiel in mehrere Kryptowährungen investierst und der Wert einer oder zwei dieser Münzen plötzlich einbricht, hast du trotzdem nicht deine gesamten Investitionen verloren und kannst diese Verluste mit den anderen Münzen ausgleichen. Auf diese Weise musst du nicht befürchten, dass der gesamte Wert deines Portfolios auf einen Schlag vernichtet wird!



Viele Anfänger machen den Fehler, ihr gesamtes Kapital in einen einzigen, beliebten Coin wie Bitcoin oder Ethereum zu investieren. Dies mag wie eine gute Idee erscheinen, da diese Münzen bereits bewiesen haben, dass sie der Volatilität des Kryptomarktes standhalten können und die Unterstützung engagierter Gemeinschaften haben. Allerdings sind auch diese Münzen nicht immun gegen erhebliche Kurseinbrüche, sodass es wichtig ist, dass du deine Investitionen auf andere Münzen oder Vermögenswerte verteilst.



Wenn du Schwierigkeiten hast, neue Münzen zu finden, in die du investieren möchtest, empfehlen wir dir, einen Krypto-Marktplatz aufzusuchen und die dort gelisteten Kryptowährungen zu durchsuchen!



6. Einen Plan aufstellen

Die Aufstellung eines realistischen Plans ist eine weitere wichtige Regel, an die du dich halten solltest, um sicherzustellen, dass du das Beste aus dem Handel mit Kryptowährungen machst. Es muss auch kein übermäßig komplizierter Plan sein, sondern nur detailliert genug, um dich auf einen stabilen Weg zu bringen. Ein Handelsplan kann dir auch dabei helfen, FOMO zu vermeiden, was ein schwieriges Hindernis für Anfänger sein kann.



Du kannst mit der Erstellung eines Plans beginnen, indem du dir zuallererst Gedanken über deine kurz- und langfristigen Ziele für den Handel machst. Diese Ziele sollten realistisch und erreichbar sein, ansonsten verurteilst du dich gleich selbst zum Scheitern. Bei der Erstellung eines Plans solltest du auch andere Faktoren berücksichtigen, z. B. deine Risikotoleranz, dein Budget und die Zeit, die du bereit bist, dem Handel zu widmen. Es ist eine gute Idee, sich über all diese Faktoren Gedanken zu machen, bevor du eine Anlageentscheidung triffst.



Schließlich kannst du ein Handelsjournal anlegen, in dem du deinen Handel aktiv protokollierst. So kannst du verschiedene Handelsstrategien effektiv testen und feststellen, ob du Änderungen an deinem Handelsplan vornehmen musst. Wenn du dir nicht sicher bist, wie du einen Handelsplan erstellen sollst, gibt es im Internet zahlreiche Beispiele, die du als Vorlage verwenden kannst!



7. Sei geduldig

Nicht zuletzt ist es wichtig zu lernen, beim Handel geduldig zu sein. Wie Dennis Gartman sagte: "Angemessene Geduld ist während des gesamten Lebenszyklus eines Handels erforderlich – beim Einstieg, beim Halten und beim Ausstieg." Handel ist nichts, was man überstürzen sollte, und Geduld zu lernen ist eine schwierige Fähigkeit, die es zu beherrschen gilt.



Disziplin geht Hand in Hand mit Geduld und kann über Erfolg oder Misserfolg von Händlern entscheiden. Wie wir bereits bei FOMO erwähnt haben, ist es wichtig, irrationale Impulse zu kontrollieren, um eine bedauerliche Entscheidung zu vermeiden. Du solltest versuchen, deine Emotionen beim Handel völlig auszuschalten und stattdessen lernen, dich auf fundierte Entscheidungen zu verlassen, die auf deiner Erfahrung und deinen Recherchen beruhen. Dies ist einer der wichtigsten Punkte, um dich zu einem versierten und geschickten Händler zu entwickeln!



Finale Überlegungen

Alles in allem ist es keine Raketenwissenschaft, ein guter Krypto-Händler zu werden. Um beim Handel erfolgreich zu sein, musst du jedoch einiges an Vorbereitung betreiben. Deshalb ist es wichtig, einen realistischen Plan zu erstellen und umfangreiche Recherchen durchzuführen, bevor man Geld investiert. Indem du zusätzliche Hilfe in Anspruch nimmst und lernst, wie man ein diversifiziertes Portfolio zusammenstellt, kannst du das Risiko verringern und mehr Vertrauen aufbauen.



Das Festlegen deiner eigenen Grenzen, einschließlich deiner Risikotoleranz und deines Budgets, wird dir ebenfalls helfen, große Verluste zu vermeiden. Wenn du schließlich akzeptierst, dass Geduld der Schlüssel zum Erfolg als Krypto-Trader ist, kannst du dein volles Potenzial ausschöpfen und dich auf den Weg machen, langfristig ein stabiles Portfolio aufzubauen! Viel Erfolg! (30.05.2023/ac/a/m)



